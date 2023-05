1 Das Geschäft an der Ecke Markt- und Obststraße wird bald einen neuen Mieter haben. Foto: Bender

In Lahr gibt es bald einen Leerstand weniger: Eine große Buchhandlung will in der Marktstraße eine Filiale eröffnen. Auch andernorts in der Innenstadt stehen offenbar einige Veränderungen an.









Michael Schmiederer zeichnete bei der Hauptversammlung der Lahrer Gewerbegemeinschaft am Dienstagabend ein tristes Bild von der Zukunft der Innenstadt. Die Leerstände nähmen zu und wenn sie ausnahmsweise mal wieder gefüllt würden, „sind die Nachfolger normalerweise zwei Stufen schlechter“, so der Vorsitzende. Diese Regel dürfte für den Neuzugang, der sich nun ankündigt, nicht gelten: Der Tübinger Traditionsbuchhändler Osiander bestätigte am Mittwoch gegenüber der LZ seine Pläne, in Lahr eine Filiale zu eröffnen.