Einhäge Rheinfelden: Firma Kramer weiht Neubau ein

Die Einhäge wächst weiter: Am Freitag hat die Firma Kramer in dem noch jungen Rheinfelder Gewerbegebiet ihr neues Betriebsgebäude eingeweiht.
Dem Festakt wohnten zahlreiche Gäste aus Handwerk und Gewerbe bei. Auch Vertreter der Stadt mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Wirtschaftsförderer Michael Meier sowie Freunden und Kundenvertretern machten dem anno 1929 in Grenzach gegründeten, heute aber in Umkirch ansässigen Unternehmen seine Aufwartung. Seit 1936 ist Kramer in Rheinfelden vertreten.