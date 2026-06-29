Einhäge Rheinfelden: Firma Kramer weiht Neubau ein

Die Einhäge wächst weiter: Am Freitag hat die Firma Kramer in dem noch jungen Rheinfelder Gewerbegebiet ihr neues Betriebsgebäude eingeweiht.

Dem Festakt wohnten zahlreiche Gäste aus Handwerk und Gewerbe bei. Auch Vertreter der Stadt mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Wirtschaftsförderer Michael Meier sowie Freunden und Kundenvertretern machten dem anno 1929 in Grenzach gegründeten, heute aber in Umkirch ansässigen Unternehmen seine Aufwartung. Seit 1936 ist Kramer in Rheinfelden vertreten.

In vierter Familiengeneration geführt „Auch wenn sich unser Hauptsitz heute in Umkirch bei Freiburg befindet, sind wir diesem Standort über all die Jahrzehnte hinweg treu geblieben.“ Mit diesen Worten begrüßte Geschäftsführer und Gesellschafter Daniel Weckesser die Gäste bei hochsommerlicher Hitze.

Die Einweihung des Neubaus bezeichnete er als neues Kapitel der Unternehmensgeschichte. Es sei ihm eine Freude, das Familienunternehmen in vierter Generation führen zu dürfen. Dies sei ein großes Privileg, aber ebenso eine große Verantwortung. Die Investition in der Einhäge belaufe sich auf rund fünf Millionen Euro.

Was das Unternehmen errichtet habe, sei weit mehr als ein Gebäude, sondern vor allem ein Ausdruck des Vertrauens in die Region, in ihre Industrie und vor allem in die Zukunft des Geschäftsbereichs Dämmtechnik.

In diesem Zusammenhang warb Weckesser auch für den Beruf des Isolierers und erinnerte daran, dass für eine nachhaltige Energiewende die technische Isolierung von zentraler Bedeutung sei.

Der moderne Neubau, in dem fortan rund 50 Mitarbeiter tätig sein werden, schaffe Raum für Produktion, Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der Dämmtechnik, wie Marketingreferentin Laura Brengartner festhielt.

Im Neubau werden 50 Menschen arbeiten

Sie teilte in einer separaten Presseerklärung mit, dass das neue Firmengebäude auch gestalterisch die Identität der Dämmtechnik und die Kompetenzen des Unternehmens aufgreife. So auch im Außen- und Innenbereich, wo sich immer wieder Materialien und Details fänden, die einen direkten Bezug zum Arbeitsalltag der Dämmtechnik herstellen. Beispielhaft nannte sie eine Teilverkleidung der Außenfassade des neuen Gebäudes mit Aluminium, während sie einen weiteren Schwerpunkt des Neubaus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz legte.

Jochen Kiener, Bereichsleiter Dämmtechnik, verwies bei seiner Eröffnungsansprache auf die große Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Man habe die besten Voraussetzungen, um zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, Nachwuchs zu generieren, auszubilden und sich am Markt zu behaupten.

Die Grüße der Stadt Rheinfelden überbrachte OB Klaus Eberhardt. Der Kramer-Unternehmensführung attestierte er Mut und Weitsicht. Der OB dankte dem Unternehmen, das in schwierigen Zeiten mit dem neuen Standort ein wichtiges Zeichen gesetzt und vielleicht auch mehr Mut bewiesen habe, als dies oftmals bei Großunternehmen der Fall sei.

OB Eberhardt: „Zeigt, dass es vorwärtsgeht“

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Rheinfelden sagte der Oberbürgermeister, dass man Wirtschaft benötige, alleine um zu zeigen, dass es vorangehe. Die Stadt Rheinfelden sei jedenfalls stolz auf die Neuansiedlung der Firma Kramer im Gewerbegebiet Einhäge.

Bei einem Rundgang durch das Gebäude konnten sich die Gäste im Anschluss einen Überblick verschaffen. Der Neubau wurde auf einem 5400 Quadratmeter großen Grundstück errichtet. Er umfasst eine rund 700 Quadratmeter große Produktionsfläche sowie eine Lagerhalle mit rund 800 Quadratmetern.