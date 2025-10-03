Eingebrochene Gewerbesteuer: Schramberger Haushaltsloch wird immer größer

1 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zwischen Benjamin Schmider von KTL (links) und Fachbereichsleiter Christan Birkel im Gemeinderat Foto: Fritsche Noch bevor die Gemeinderatssitzung am letzten Donnerstag richtig begann, musste Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr eine schlechte Nachricht verkünden.







Link kopiert



Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft und für 2025 erwarten Experten, dass dies das dritte Jahr in Folge ohne Wirtschaftswachstum sein wird. Entsprechend melden Schramberger Industriebetriebe regelmäßig zurückgehende Umsätze und Erträge, bei manchen bis hin zu Verlusten. Die Gewerbesteuer hängt aber vom Gewinn eines Unternehmens und ist als Gemeindesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Stadthaushalt. Wie bei der Einkommenssteuer leisten die Unternehmen Vorauszahlungen.