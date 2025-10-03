Eingebrochene Gewerbesteuer: Schramberger Haushaltsloch wird immer größer
Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zwischen Benjamin Schmider von KTL (links) und Fachbereichsleiter Christan Birkel im Gemeinderat Foto: Fritsche

Noch bevor die Gemeinderatssitzung am letzten Donnerstag richtig begann, musste Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr eine schlechte Nachricht verkünden.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft und für 2025 erwarten Experten, dass dies das dritte Jahr in Folge ohne Wirtschaftswachstum sein wird. Entsprechend melden Schramberger Industriebetriebe regelmäßig zurückgehende Umsätze und Erträge, bei manchen bis hin zu Verlusten. Die Gewerbesteuer hängt aber vom Gewinn eines Unternehmens und ist als Gemeindesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Stadthaushalt. Wie bei der Einkommenssteuer leisten die Unternehmen Vorauszahlungen.

 

Rückzahlung von 5,5 Millionen Euro Gewerbesteuern

Bei der anhaltenden schwierigen Wirtschaftslage war es nur eine Frage der Zeit, dass das eintritt, was Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr am Anfang der Gemeinderatssitzung bekannt gab: Ein Schramberger Unternehmen erhält aus seinen geleisteten Gewerbesteuervorauszahlungen 5,5 Millionen Euro zurück. Das Haushaltsloch von 8,6 Millionen Euro in diesem Jahr wird also um einen Schlag noch viel größer.

Die Stadt werde für die Rückzahlung einen Kredit aufnehmen. Eisenlohr kündigte an, dass die Verwaltung in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen eine Erweiterung der Haushaltssperre vorschlagen werde.

 