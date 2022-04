1 Regenwürmer im Boden beeinflussen die Welt der Krabbeltiere über der Oberfläche enorm. Foto: Valentin Gutekunst

Unzählige Regenwürmer durchwühlen unsere Böden und versorgen Pflanzen mit Nährstoffen. Aber Forscher haben nun in Nordamerika herausgefunden, dass eingeschleppte Regenwürmer Insekten und andere Krabbeltiere dezimieren.















Wenn die biologische Vielfalt in Wäldern, Wiesen und Feldern schwindet, sollte man auf der Suche nach den Ursachen dieser Entwicklung auch den Boden berücksichtigen. Das folgern Malte Jochum und Nico Eisenhauer vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Uni Leipzig in der Zeitschrift Biology Letters. Die Forscher hatten mit ihrem Team die Artenvielfalt in Wäldern nahe der kanadischen Stadt Calgary untersucht. Dort dezimierten aus Europa eingeschleppte Regenwürmer Insekten und andere Krabbeltiere in einem Wald kräftig.