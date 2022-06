Drama um verletzte Ente mit Kanüle im Schnabel am Ettenbach

1 Diese Ente mit einer Kanüle im Schnabel wird seit Sonntag immer wieder beim Ettenbach gesehen. Foto: Tierheim Lahr/Spirgatis

Eine Ente, in deren Schnabel sich eine Kanüle verklemmt hat, wird seit Sonntag immer wieder beim Ettenheimer Ettenbach gesichtet. Eingefangen werden konnte das Tier jedoch bislang nicht, berichtet das Tierheim Lahr der LZ.















Link kopiert

Ettenheim/Lahr - Passanten hatten am Sonntagnachmittag eine Ente beobachtet, die in ihrem Schnabel offensichtlich eine Spritzkanüle stecken hatte und daraufhin das Tierheim Lahr gerufen. Dieses kam mit zwei Personen und einem Fahrzeug an, um die Ente zu sichern. "Allerdings zeigte sich die Ente noch sehr agil", berichtet das Tierheim auf seiner Facebook-Seite. Daraufhin habe ein zweites Fahrzeug mit einem Netzanschussgerät nachrücken müssen. Die Zeit bis zu dessen Eintreffen nutzte die Ente aber, um davonzufliegen.

Ein zweiter Einfangversuch, bei dem das Tierheim am Montagmorgen fast anderthalb Stunden im Einsatz war, scheiterte ebenfalls.

Wird das Tier gefangen, entscheidet der Arzt, wie es mit ihm weitergeht

Zuletzt gesehen, beziehungsweise dem Tierheim gemeldet wurde die Ente am Dienstagnachmittag, aber auch da gelang es nicht, das Tier einzufangen, berichtet Tierheim-Mitarbeiterin Katja Spirgatis, die nun auf weitere Hinweise hofft. Das Beispiel der Ente zeige wieder einmal, dass Abfall nicht in die Natur gehöre und dort erheblichen Schaden anrichten könne. "Aber das ist ja an sich keine Neuigkeit", sagt Spirgatis.

Dass dem Tierheim Lahr verletzte Tiere gemeldet würden, geschehe "nicht regelmäßig, aber immer wieder", erklärt Spirgatis. So arbeite das Tierheim auch eng mit dem Nabu Kehl zusammen, meist gehe es dabei aber um verletzte Störche.

Gelinge es ein verletztes Tier einzufangen, bringen die Mitarbeiter dieses zum Tierarzt. Dieser entscheidet dann je nach der Schwere der Verletzungen, wie es mit dem Tier weitergeht.

Bei Sichtung, bitte anrufen

Wer die Ente mit der Kanüle im Schnabel sieht oder ein anderes Tier, das sich im Abfall verfangen hat, soll das Tierheim Lahr unter Telefon 07821/4 35 97 anrufen. Alternativ kann man auch die Polizei kontaktieren. "Aber bitte nicht über die 110, sondern über das örtliche Polizeirevier", betont Spirgatis. Den Polizeiposten Ettenheim erreicht man unter Telefon 07822/44 69 50.