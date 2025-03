Vom 6. bis 7. März Streik in Kliniken Calw und Nagold – was bedeutet das für Patienten?

Vom 6. bis 7. März hat die Gewerkschaft Verdi zu Streiks an kommunalen Kliniken in Baden-Württemberg aufgerufen. Hiervon sind auch alle Standorte des Klinikverbunds Südwest (KVSW) betroffen. Was dies für die Patienten bedeutet.