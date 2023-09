Der Musikverein Seelbach ist auf Nachwuchssuche. Um Kinder für Instrumente zu begeistert, lädt der Verein zum Schnuppertag ein. Dort dürfen alle Klarinette, Horn und Co. einfach einmal ausprobieren.

„Die Coronajahre haben wir gemerkt“, sagt Tobias König vom Vorstand des Musikvereins. „Wir haben ein paar Zöglinge, aber manche Instrumente sind gar nicht besetzt“, bedauert er. Die Seelbacher Musiker veranstalten deshalb am heutigen Freitag ab 15.30 Uhr einen Informationsnachmittag, bei dem sie den Verein und vor allem die Instrumente vorstellen.

„Die Kinder dürfen alle Instrumente einmal durchprobieren und einfach mal reinpusten“, schildert König den Ablauf des Tages. Die Auswahl dabei sei groß: Klarinette, Querflöte, Horn, Trompete, Schlagzeug, Euphonium, Bariton, Saxophon – all das gibt es zu entdecken. „Bei den Instrumenten steht dann jemand, der das Instrument im Verein spielt und erklärt, wie es funktioniert. Dann können die Kinder schauen, welches ihnen am besten liegt“, skizziert König. Schon vor Corona habe man regelmäßig solche Aktionen zur Akquise veranstaltet. Nun, zur neuen Ausbildungssaison, hoffen die Seelbacher Musiker wieder auf reges Interesse.

Erfolge stellen sich für Kinder schnell ein

Musizieren an sich sei nicht schwer, sagt König, der selbst im Verein Klarinette spielt. „Es braucht Fleiß und ein bisschen Talent“, meint er. Wer aber grundsätzliches Interesse hat, bringe das schon mit. „Und man bekommt schnell positive Rückmeldung“, wirbt er dafür, ein Instrument zu erlernen. Beispielsweise könnten Kinder ihren Eltern oder Großeltern ein Geburtstagsständchen vortragen und diese begeistern.

Der größte Anreiz sei jedoch das gemeinsame Spielen im Orchester. Gemeinsam auf der Bühne zu stehen, reize auch König immer noch. „Da entwickelt sich schnell Begeisterung“, sagt er auch über die Kinder, wenn diese sich zum Jugendorchester zusammenschließen. Natürlich könne man nicht alle im Verein halten. Manche würden auch schnell merken, dass das Musizieren nichts für sie ist. „Manche haben mehr Motivation, andere weniger“, so König. Wer allerdings dabeibleibt, lerne beim Musizieren Eigenschaften wie Konzentration und auch Durchhaltevermögen, wenn es mal nicht so läuft.

Hinzu komme natürlich das Vereinsleben. „Man lernt nette Leute kennen. Ich selbst habe neue Freunde gefunden“, stellt König den Gemeinschaftsaspekt heraus. Besonders bei der Jugend sei dieser ausgeprägt. Denn der Nachwuchs trifft sich nicht nur zu Proben, Unterricht und zu Konzerten, sondern unternimmt auch außerhalb der Musik gemeinsam etwas. Zum Beispiel ein Zeltlager und ein Ausflug zum Schlittschuhlaufen.

Lücken sollen geschlossen werden

Für den Informationstag hoffen die Musiker rund um Tobias König auf viele Interessenten und im Idealfall auch auf weitere Mitglieder. Sie wollen die eine oder andere Lücke gerne schließen.

Wer beim Informationsnachmittag des Musikvereins Seelbach mitmachen möchte, kann am heutigen Freitag ab 15.30 Uhr ins Probelokal des Musikvereins kommen. Das ist über den Hintereingang des Bürgerhauses zu erreichen. Weitere Informationen gibt’s bei Jana Isenmann unter Telefon 0176/37 73 15 29 sowie per E-Mail an j.isenmann@musikverein-seelbach.de. Auch auf der Homepage unter www.musikverein-seelbach.de steht alles Wichtige zum Informationsnachmittag des Musikvereins.