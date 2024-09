Minderjährige vergewaltigt : Prozess um Taten im Kreis Calw bringt erschütternde Details ans Licht

1 Landgericht Tübingen Foto: Sebastian Bernklau/Thomas Fritsch

Im Prozess um einen 23-jährigen, der im Kreis Calw zwei Minderjährige vergewaltigt haben soll, war die Aussage des einen mutmaßlichen Opfers Thema. Die sind teils drastisch. Doch die Verteidigung hat Zweifel.









Ein 23-jähriger aus dem Kreis Böblingen soll sich an zwei minderjährigen Ex-Freundinnen aus dem Kreis Calw vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Vergewaltigung vor. Weil der Angeklagte in einem ähnlichen Fall vor zwei Jahren verurteilt wurde und auf Bewährung war, sitzt er momentan in Untersuchungshaft. Am vierten Verhandlungstag ging es vor dem Tübinger Landgericht nun um die Aussagen der zweiten Ex-Freundin. Die Polizistin, die diese als erste vernahm, sagte als Zeugin aus.