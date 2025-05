Guck mal, wer sich da an Mama kuschelt: Nagolds Schwanenpaar hat Nachwuchs bekommen. Am Mittwoch, 7. Mai, in der wärmenden Sonne zur Mittagszeit präsentierten sich ganz keck zwei Küken von Familie Schwan – eines etwas dunkler in grau, das andere deutlich heller.

Dabei ist sehr wahrscheinlich, dass die Kleinfamilie noch weiter wachsen wird. Denn im Nest wurden vor einigen Tagen sogar sieben Eier gezählt.

Die frisch geschlüpften Küken und ihre stolzen Eltern wurden auch gleich von vielen Passanten beobachtet, und zigfach fotografiert und gefilmt.

Der Nachwuchs ist da. Foto: Heiko Hofmann

In den Jahren zuvor brüteten die Tiere den Nachwuchs am Waldachufer auf Höhe des H&M-Neubaus aus. Nicht so in diesem Jahr. Das Schwanenpaar ist nämlich umgezogen.

Am neuen Standort

In etwa 100 bis 200 Meter Entfernung hatten sich die Schwäne einen neuen Nest-Standort an der Waldach gewählt. Ganz in der Nähe der hinteren Fußgängerbrücke am Ende der Waldach-Passage an der Insel.

Bauzäune sorgen für etwas Schutz. Man kann also nur von der Seite auf das Nest gucken, oder von der Brücke und dem gegenüberliegenden Waldach-Ufer aus.