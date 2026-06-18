Einer von wenigen in Deutschland: Jahrtausendealtes Köhler-Handwerk im Kreis Freudenstadt

Nur noch wenige Menschen in Deutschland machen das, was Thomas Faißt in Seewald macht: Köhlern mit einem Kohlenmeiler. Sein altes Handwerk kommt gut an - bis in Berliner Sterneküchen.
Inmitten des Nordschwarzwalds, im 50-Einwohner-Dorf Allmandle in der Gemeinde Seewald, lebt Thomas Faißt. Er übt ein uraltes Traditionshandwerk aus: Holzkohle mit einem Meiler herstellen. Faißt ist damit einer der wenigen Köhler in Deutschland, die diese Arbeit noch traditionsgetreu machen. Der 62-Jährige verbringt acht bis zehn Tage im Wald, um Tag und Nacht seinen Kohlenmeiler im Blick zu halten.