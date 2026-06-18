Einer von wenigen in Deutschland: Jahrtausendealtes Köhler-Handwerk im Kreis Freudenstadt

Nur noch wenige Menschen in Deutschland machen das, was Thomas Faißt in Seewald macht: Köhlern mit einem Kohlenmeiler. Sein altes Handwerk kommt gut an - bis in Berliner Sterneküchen.

Inmitten des Nordschwarzwalds, im 50-Einwohner-Dorf Allmandle in der Gemeinde Seewald, lebt Thomas Faißt. Er übt ein uraltes Traditionshandwerk aus: Holzkohle mit einem Meiler herstellen. Faißt ist damit einer der wenigen Köhler in Deutschland, die diese Arbeit noch traditionsgetreu machen. Der 62-Jährige verbringt acht bis zehn Tage im Wald, um Tag und Nacht seinen Kohlenmeiler im Blick zu halten.

Dabei entschied sich der Baiersbronner erst mit fast 40 Jahren für die seltene Arbeit. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, welche wichtige Rolle die alte Art der Kohleherstellung spielt - denn selbst Gourmetrestaurants aus Großstädten wie Berlin nutzen seine Holzkohle seit Jahren zum Kochen.

Aus dem Schwarzwald in die Berliner Gourmetküche

Kommt man auf dem Hof vor seinem Haus an, fällt ein zylinderförmiges Gefäß auf: ein so genannter Retortenofen. Damit stellt der Köhler regelmäßig Kohle her - etwa wenn die Zeit nicht reicht, seinen Kohlemeiler im Wald zu nutzen. „Der Kohlenmeiler sieht aus wie ein schwarzer Maulwurfshaufen“, beschreibt Faißt. Zwischen fünf und sechs Meter betrage der Durchmesser, 2,5 Meter sei er hoch.

Wie funktioniert so ein Kohlenmeiler? Der Köhler erklärt, dass es darum ginge, Holz weitestgehend unter Luftabschluss in einen thermischen Prozess zu bringen. Durch ein Initialfeuer im so genannten Quandelschacht, in der Mitte des Meilers, sprich wenn sich die Hitze ausbreitet, soll das Holz so weit erhitzt werden, dass es beginnt, sich auszugasen. Diese Gase gelangen dann durch eine Lüftung aus dem Kohlenmeiler. Wichtig: So viel Kohlenstoff wie möglich im Meiler lassen und den Kohlenstoff auf sein Höchstmaß in der Holzkohle maximieren. „Ich erschaffe quasi was fast komplett Neues - aus Holz wird Kohle“, sagt Faißt.

Im Gegensatz zur üblichen Holzkohle, die heutzutage hauptsächlich in industriellen Retortenöfen hergestellt wird, um sie im Sommer zum Grillen zu verwenden, richtet sich Faißts Holzkohle ans konkrete Kochen. Er bediene primär Gourmetrestaurants in Großstädten wie Berlin. „Die Köche sagen, dass ein ganz besonderes Aroma im Essen damit freigesetzt würde“, erzählt er.

Das habe auch seinen Preis: Zwischen sechs bis acht Euro koste ein Kilo seiner Holzkohle. „Schnell erledigt“ ist seine Arbeit nicht gerade: Ein- bis zweimal im Jahr baut er einen Kohlenmeiler auf, um Holzkohle herzustellen. Acht bis zehn Tage lebt der Köhler dafür im Wald, insgesamt dauere die Vorbereitungszeit vom Holzeinschlag für den Meiler, die Holzzubereitung, über das Sägen, Spalten, Aufsetzen, was im Winter geschieht, bis zum Aufbau des Kohlenmeilers vier bis sechs Wochen.

Nach dem Abbrand, der rund acht bis zehn Tage dauert, ist die Holzkohle dann laut Faißt fertig, wird an einem trockenen Tag aus dem Meiler gezogen, kühlt ab, und wird am selben Tag fix und fertig in Papiersäcke verpackt. Knapp eine Tonne komme aus einem Mal Köhlern im Kohlenmeiler raus, meint Faißt.

Total aus der Zeit gefallen - oder etwa nicht?

Aber ist so ein Kohlenmeiler nicht total aus der Zeit gefallen? „Doch, natürlich“, entgegnet der 62-Jährige. Da jedoch möglichst viel Kohlenstoff in der Holzkohle erhalten bleiben soll, ist der CO2-Ausstoß im Vergleich zu anderen Herstellungsarten deutlich geringer.

Der Baiersbronner hatte zuerst eine Ausbildung zum Holzfäller und danach ein Studium zum Förster gemacht. In beiden Bereichen sei er auch immer noch freiberuflich tätig, doch mit Ende 30 habe ihn plötzlich der Impuls gepackt, sich mit Kohle zu beschäftigen. Heute spricht der 62-Jährige mit einer Leidenschaft, die nur schwer zu übersehen ist.

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„Das Handwerk gibt es genau so seit mehreren tausenden Jahren. Und es funktioniert immer noch. Man kann damit so gut sehen, dass man solche Konstruktionen immer noch anwenden kann. Und schauen, welche Probleme man so noch heute lösen kann“, meint er. Wissenschaftler würden seit Jahren forschen, wo man Pflanzenkohle nachhaltig einsetzen könne.

Der Spritzgussmaschinenhersteller Arburg aus Loßburg hat während der Gartenschau Tal X im vergangenen Jahr Plastikprodukte mit 50 Prozent Kohle hergestellt, anstelle von fossilen Rohstoffen. Im Rahmen der Gartenschau rief Faißt das Projekt „CarbonX“ ins Leben. Ziel war es „die Verkohlung von Holz und Pflanzen im Bogen aus der Vergangenheit, in die Gegenwart, mit Blicken in die Zukunft, in all seinen Möglichkeiten für heutige Generationen aufzuzeigen“, erklärt Faißt.