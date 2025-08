„Meine Zeit in Ihrer Seelsorgeeinheit neigt sich dem Ende entgegen. Als ich Anfang März zu Ihnen kam, dauerte es nicht lange, bis ich mich bei Ihnen heimisch gefühlt habe, was vor allem an der Herzlichkeit lag, mit welcher ich bei Ihnen aufgenommen wurde“, richtet er sich in einer Mitteilung des Pfarramts an die Gemeindemitglieder.

Bald führe ihn sein Weg weiter nach Freiburg, um dort sein Studium fortzusetzen. „Ich möchte Lukas Tschaut herzlich danken – auch im Namen der Seelsorgeeinheit Haslach und des ganzen Seelsorgeteams – für all das viele Gute, das er in den letzten fünf Monaten in unsere Seelsorgeeinheit eingebracht hat, für sein lebendiges Glaubenszeugnis und seine inspirierenden Predigten und Impulse, die uns sehr erfreut haben“, schreibt Pfarrer Michael Lienhard.

Die Neuen kommen aus Fischerbach und Ringsheim

Es gibt aber auch Positives auf der Zugangsseite zu vermelden: Lienhard berichtet, dass Simone Schmieder-Ringwald und David Götz das Team ab dem 1. Oktober verstärken und dann in der Seelsorgeeinheit arbeiten werden. „Nachdem Petra Steiner als Gemeindereferentin ab April in die passive Phase der Altersteilzeit gekommen war, war ihre Stelle zweimal ausgeschrieben für Gemeinde- und Pastoralreferenten.

Da es daraufhin keine Bewerbungen gab, konnten wir die Stelle auch ganz offen ausschreiben für sogenannte ‚Kräfte anderer Profession’, wie die Erzdiözese Freiburg es nennt.“ Lienhard freue sich sehr, nach den Bewerbungsgesprächen Simone Schmieder-Ringwald und David Götz im Seelsorgeteam begrüßen zu dürfen. Da die beiden keinen pastoralen Beruf erlernt haben, werde die erste Zeit wie eine Berufseinführungsphase sein, verbunden mit Fortbildungen und Begleitung sowie dem schrittweisen Einstieg in verschiedene Aufgabenbereiche.

Simone Schmieder-Ringwald ist 36 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern in Fischerbach. Ihre Freizeit verbringe sie gern im Garten oder bei Ausflügen mit der Familie in der Natur. Nach ihrer mittleren Reife habe sie eine Ausbildung als Bürokauffrau beim Deutschen Roten Kreuz abgeschlossen.

Zwischen den Elternzeiten habe sie in ihrem Beruf als Bürokauffrau gearbeitet. „In Fischerbach engagiere ich mich im Kinderkirchen-Team sowie dem Gemeindeteam. Ehrenamtlich bin ich als Schriftführerin in der Bürgergemeinschaft Fischerbach tätig“, schildert sie.

Sie freue sich, ab dem 1. Oktober als pastorale Kraft mit zwölf Wochenstunden in der Kirchengemeinde Kinzigtal angestellt zu sein. Dort werde sie mitarbeiten in der Begleitung der Kinderkirche- und Familiengottesdienst-Teams und zuständig sein für verschiedene Aufgabenbereiche, die in der Anfangszeit vereinbart werden.

David Götz ist 31 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Ringsheim. Er wird ebenfalls ab Oktober als pastoraler Mitarbeiter in der Seelsorgeeinheit wirken. Sein beruflicher Werdegang sei geprägt durch die Begleitung von Menschen in Krisen und Grenzsituationen des Lebens.

„Nach meinem Studium der Heilpädagogik habe ich einige Jahre in einem Kinderhospiz mit schwerstkranken Kindern und ihren Familien gearbeitet. Später war ich in der psychosozialen Krisenberatung aktiv und zuletzt in der Gemeindepsychiatrie“, teilt er mit. Dabei habe er immer wieder erfahren, wie tröstlich und heilsam es sei, sich in der Nähe Gottes geborgen zu wissen.