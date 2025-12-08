Eine WM der Superlative: Mehr Spieler, mehr Spiele, mehr Deutsche – das Darts-Highlight des Jahres wartet

Am 11. Dezember startet die Darts-WM der PDC in ihre 33. Auflage. Experte Robert Marijanovic aus Freudenstadt hat ausführlich mit unserer Redaktion gesprochen.
2015 und 2019 spielte der Freudenstädter Robert Marijanovic selbst bei der Darts-WM in London – seit einigen Jahren ist er zudem als Experte für den Sender Sport 1 eine „Stimme des Darts“ in Deutschland. Vor der anstehenden Weltmeisterschaft – wohlgemerkt der größten aller Zeiten – kommt er gegenüber unserer Redaktion regelrecht ins Schwärmen.