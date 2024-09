Eine-Welt-Laden in Schwenningen: Faire Preise für eine Faire Welt

Eine-Welt-Laden in Schwenningen

1 Zu den festen Stützen im Eine-Welt-Laden in Schwenningen gehören unter anderem Bernd Cronemeyer (von links), Doris Maier, Ingrid Cronemeyer und Christina Siefert. Foto: Jochen Schwillo

Im Eine-Welt-Laden in Schwenningen möchte man die Welt verändern, zumindest ein Stück weit. Dazu gibt es Lebensmittel aus aller Welt, die den Fairen Handel unterstützen sollen. Bei der Fairen Woche gab es viele Angebote im Eine-Welt-Laden – der allerdings auch mit Personalmangel zu kämpfen hat.









Seit fast 30 Jahren setzt sich der Eine-Welt-Laden in Schwenningen für eine „Faire Welt“ ein und bietet Lebensmittel und kunstgewerbliche Waren an, die aus Entwicklungsländern stammen und zu fairen Preisen gehandelt werden. Bei der Fairen Woche, die diese Woche zu Ende geht, gab es einen Einblick in das vielfältige Angebot – beim Einkauf ließ sich auch sparen.