VfL Mühlheim – SG Empfingen 4:3 (1:1). Die Abstiegssorgen für die SG Empfingen verschärfen sich weiter. Im Nachholspiel beim Tabellenletzten in Mühlheim kassierten die Empfinger eine weitere Niederlage und spielten eine Stunde nach der Roten Karte gegen Sergen Erdem in Unterzahl. Die Empfinger Aufholjagd wurde am Ende nicht belohnt und so werden die Abstiegssorgen der Wolf-Mannschaft größer.

Partie findet auf dem Nebenplatz statt

Die Partie wurde auf dem Mühlheimer Nebenplatz ausgetragen, da der Hauptspielfeld über keine Flutlichtanlage verfügt. Und sie hätte aus Sicht der Empfinger nicht schlechter beginnen können. Auf dem holprigen Spielfeld passte Dennis Rebmann den Ball zu seinem Torhüter Matthias Müller zurück, der die Kugel verfehlte und dadurch den Mühlheimern ein frühes Führungstor bescherte. Auf dem engen Platz machte sich aber die Unterzahlsituation der Gäste nicht so bemerkbar. In der 39. Spielminute konnten die Gäste die Partie durch den Treffer von Fabian Singer ausgleichen.

Nach der Pause nimmt die Dramatik zu

In der zweiten Spielhälfte nahm die Dramatik weiter zu und die Gäste gerieten schnell erneut ins Hintertreffen. Es war gerade eine Minute nach dem Seitenwechsel gespielt, als Mühlheims Andreas Komforth seine Farben in Führung brachte. Die Mühlheimer waren trotz ihres bereits feststehenden Abstiegs in der Folge weiterhin das torgefährlichere Team und bauten ihre Führung dank der Treffer von Leon Weizenegger (59.) und Sören Lurz (67.) auf 4:1 aus.

Geister der Gäste geweckt

Empfingen hatte sich auch jetzt noch nicht aufgegeben und ein Freistoßtor von Timo Theurer (73.), der einen Schuss kurz hinter der Mittellinie abgegeben hatte, weckte die Geister der Gäste. Die Schlussviertelstunde gehörte so der SG Empfingen, die in der 83. Spielminute sogar durch den Treffer von Sonay Erdem auf 3:4 verkürzen konnten. Zu mehr reichte es in der turbulenten Partie am Ende dann nicht, da Marcel Tricks eine dicke Ausgleichschance in den Schlussminuten knapp am Mühlheimer Tor vorbeistrich.

Nächstes Abstiegs-Endspiel

Bereits am Samstag steigt für die SG Empfingen zu Hause gegen den SV Böblingen das nächste Abstiegsendspiel.

