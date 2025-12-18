Eine Übersicht: Wie weit ist der Glasfaserausbau im Kinzigtal?

Der Breitbandausbau für schnelleres Internet beschäftigt gerade nicht nur das Kinzigtal. Baustellen in der ganzen Region machen den Fortschritt sichtbar. Trotz einzelner Infoveranstaltungen in verschiedenen Gemeinden wird schnell unübersichtlich, wo gerade welcher Schritt im Prozess vorgenommen wird und wann der Ausbau abgeschlossen ist. Unsere Redaktion hat bei Breitband Ortenau, 2017 als kommunale Gesellschaft für die komplette Netzplanung gegründet, und verschiedenen Unternehmen, die in der Region mitwirken, nach dem aktuellen Stand gefragt.

Fischerbach: In Fischerbach ist der Ausbau des Glasfasernetzes bereits weit fortgeschritten. Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) hat den Ausbau in eigener Regie abgeschlossen, das Netz ist bereits in Betrieb. Bürger können zwischen mehreren Internetanbietern wählen, die dieses Netz nutzen, wie die UGG auf Anfrage unserer Redaktion informiert. Zusätzlich wird in Fischerbach auch mit öffentlichen Fördergeldern weiter ausgebaut. Erste Bereiche wie Eschau, Kinzigstraße und Am Turm sind bereits fertiggestellt und an den Betreiber übergeben. Für weitere Ausbauabschnitte haben Bund und Land Fördermittel bewilligt. Die Planungen laufen, der nächste Schritt ist die Vergabe der Arbeiten an ein Telekommunikationsunternehmen. Die Gemeinde hat momentan laut Breitband Ortenau eine Glasfaserquote von knapp unter 60 Prozent.

Gutach: In Gutach ist das Glasfasernetz von Unsere Grüne Glasfaser innerhalb des Ortsgebiets bereits aufgebaut. Erste Haushalte können deshalb schrittweise freigeschaltet werden. Welche Anschlüsse bereits genutzt werden können, hängt davon ab, ob der jeweilige Hausanschluss fertiggestellt ist und an einen bereits funktionierenden Netzabschnitt angebunden ist. Daneben gibt es einen geförderten Ausbau für weitere 34 Gebäude. Die Bauarbeiten im Ort sind zwar abgeschlossen, die Anschlüsse können jedoch noch nicht in Betrieb gehen. Der Grund: Sie sind technisch an einen zentralen Netzknoten in Wolfach angebunden, der wegen einer noch fehlenden Leitungsverbindung noch nicht freigeschaltet ist. Die Verknüpfung von Hausach über Wolfach nach Gutach soll nach aktuellem Stand im zweiten Quartal 2026 fertiggestellt werden. Erst danach können auch diese Anschlüsse aktiviert werden. In Gutach beträgt die Glasfaserquote laut Breitband Ortenau rund 84 Prozent.

Haslach: Der Ausbau des Glasfasernetzes in Haslach wird von der Telekom und dem Unternehmen Glasfaser Plus vorangetrieben. Die Telekom hat angekündigt, das entstehende Netz später zu nutzen. Deshalb können Bürger ihr Interesse bereits jetzt anmelden und entsprechende Glasfaserangebote buchen. Die Bauarbeiten sollen im ersten Halbjahr 2026 beginnen, teilt Glasfaser Plus auf Anfrage unserer Redaktion mit. Nach derzeitigem Stand ist geplant, den Ausbau bis Ende 2027 abzuschließen. Zusätzlich sollen auch die Außenbereiche von Haslach mit Fördermitteln ausgebaut werden. Die Planungen dafür starten 2026, gebaut werden soll ab 2027. Die Glasfaserquote in Haslach liegt momentan bei knapp unter 30 Prozent.

Hausach: In Hausach wird ein Teil des Glasfaserausbaus mit öffentlichen Fördergeldern umgesetzt. In einem ersten Schritt wurden bereits die Schulen an das schnellere Internet angeschlossen, diese Arbeiten sind abgeschlossen. Für die Außenbereiche mit rund 194 Gebäuden sind weitere Fördermittel beantragt. Derzeit wird geplant, wie genau das Netz dort verlaufen soll. Die Bauarbeiten sollen ab dem dritten Quartal 2026 vergeben werden. Gleichzeitig baut das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser das Netz eigenständig weiter aus. Die Arbeiten laufen abschnittsweise und sind laut UGG unter anderem vom Wetter abhängig. Haushalte, die bereits einen Vertrag bei einem Anbieter abgeschlossen haben, sollen ab 2026 nach und nach freigeschaltet werden. Nach aktuellem Stand soll dieser eigenständige Ausbau bis zum dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Wie das Unternehmen Breitband Ortenau mitteilt, liegt die Glasfaserquote von Hausach bei rund 66 Prozent.

Hofstetten: Das Gewerbegebiet in Hofstetten ist bereits an das Glasfasernetz angeschlossen und kann genutzt werden. Die zentrale Glasfaserleitung von Offenburg bis Hausach, über die auch Hofstetten versorgt wird, ist fertiggestellt. Der vollständige Ausbau der Gemeinde ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Voraussetzung dafür ist, dass ein Telekommunikationsunternehmen mit dem Betrieb des Netzes beauftragt wird. Die Unterlagen für die Vergabe der Bauarbeiten liegen bereits vor.

Hornberg: In Hornberg ist das Glasfasernetz des Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser grundsätzlich nutzbar. Weitere Haushalte werden nach und nach angeschlossen. Wie schnell das geht, hängt davon ab, wie weit die Bauarbeiten vorankommen, wie das Wetter mitspielt und wie viele Bautrupps zur Verfügung stehen. Bürger können dabei zwischen mehreren Internetanbietern wählen. Zusätzlich sollen mit öffentlichen Fördermitteln 312 Gebäude in den Außenbereichen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Ein Teil der dafür benötigten Schutzrohre wurde bereits verlegt. Auch die zentrale Glasfaserleitung von Gutach nach Hornberg ist baulich fertiggestellt. Die eigentlichen Bauarbeiten für diesen geförderten Teil sollen im zweiten Quartal 2026 beginnen, sobald ein Netzbetreiber feststeht. Die Glasfaserquote der Gemeinde liegt bei rund 68 Prozent, so Breitband Ortenau.

Mühlenbach: Das Glasfasernetz in Mühlenbach wird sowohl von privaten Unternehmen als auch mit öffentlichen Fördermitteln ausgebaut. Die Hauptleitung ist bereits bis Hofstetten fertiggestellt. Künftig soll der Ort zusätzlich über Gutach angebunden werden, damit die Internetversorgung besonders ausfallsicher ist. Viele vorbereitende Bauarbeiten wurden bereits erledigt oder stehen kurz vor dem Abschluss. Im Ortsgebiet sind rund 95 Prozent dieser vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen. Die Maßnahmen für den technischen Ausbau sollen im dritten Quartal 2026 ausgeschrieben werden, der eigentliche Ausbau ist ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

Oberwolfach: In Oberwolfach betrifft die erste Phase 89 Gebäude und soll voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Für die zweite Phase laufen bereits die Planungen, der Baustart ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Ob diese Phase tatsächlich umgesetzt wird, hängt von der Entscheidung über einen möglichen Vollausbau ab. Ursprünglich war geplant, dass Unsere Grüne Glasfaser (UGG) den Ausbau übernimmt, dieses Vorhaben wurde jedoch zurückgezogen. Nun prüft die Breitband Ortenau, ob sie den Ausbau für das gesamte Gemeindegebiet übernimmt. Eine Entscheidung dazu wird im ersten Quartal 2026 erwartet.

Steinach: Aufgrund „extrem gestiegener Ausführungskosten“ war die Baustelle der Breitband Ortenau in der Welschensteinacher Hauptstraße im September abgebaut und der Ausbau damit pausiert worden. Zum Jahresende sind in Steinach die Gewerbegebiete Interkom, Bildstöckle und Paschalwerk an Vodafone übergeben. Welschensteinach befindet sich derzeit noch im Bau. Die laufenden Arbeiten sollen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein, berichtet Breitband Ortenau.

Wolfach: Eine Beschwerde auf EU-Ebene sorgte in Wolfach im Juni für Verzögerungen. Die Beschwerde richtete sich gegen Netzbetreiberausschreibungen von Betreibermodellen. In Wolfach verläuft der Glasfaserausbau aufgrund verschiedener Faktoren etwas komplizierter. Der eigenwirtschaftliche Ausbau durch Unsere Grüne Glasfaser ist größtenteils abgeschlossen, ein Großteil der Hausanschlüsse wurde bereits gebaut. Die Inbetriebnahme verzögert sich derzeit jedoch, weil der zentrale Technikstandort (POP) noch nicht aktiviert werden kann, da eine Querung über die Kinzig fehlt. Sobald diese Voraussetzung erfüllt ist, können die Anschlüsse nach und nach online gehen. Beim geförderten Ausbau ist die erste Phase mit 102 Gebäuden im Tiefbau bereits abgeschlossen, das Kabelmanagement ist für Mitte 2026 geplant. Auch diese Anschlüsse können erst nach Freigabe des POPs in Betrieb genommen werden. Für die zweite Phase mit 186 Gebäuden läuft aktuell die Netzplanung, der Bau soll ab dem dritten Quartal 2026 beginnen. Für alle weiteren Gebäude gibt es laut Breitband Ortenau bereits Förderbescheide.

Im Vergleich

Beim Ausbau von Glasfaser hinkt Baden-Württemberg hinterher. In den größten Städten des Landes liegt die Glasfaserquote bei durchschnittlich 28,1 Prozent – im bundesweiten Städte-Durchschnitt sind es 39 Prozent. Das geht aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor. Die Daten stammen aus dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, schreibt auch der SWR.