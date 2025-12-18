Eine Übersicht: Wie weit ist der Glasfaserausbau im Kinzigtal?

Die Gemeinden im Kinzig-, Gutach- und Wolftal befinden sich mitten im Ausbau für schnelleres Internet. Unsere Redaktion hat eine Übersicht erstellt.
Der Breitbandausbau für schnelleres Internet beschäftigt gerade nicht nur das Kinzigtal. Baustellen in der ganzen Region machen den Fortschritt sichtbar. Trotz einzelner Infoveranstaltungen in verschiedenen Gemeinden wird schnell unübersichtlich, wo gerade welcher Schritt im Prozess vorgenommen wird und wann der Ausbau abgeschlossen ist. Unsere Redaktion hat bei Breitband Ortenau, 2017 als kommunale Gesellschaft für die komplette Netzplanung gegründet, und verschiedenen Unternehmen, die in der Region mitwirken, nach dem aktuellen Stand gefragt.