1 Zu gedämpften Narrenmarsch-Klängen und mit vielen Narren im „Gepäck“ geht’s erstmals nach dem Fasnetsabschluss zur Beerdigung der „Hoorig Katz“ an den Narrenbrunnen. Die Narrenzunft hatte eine „Überraschung“ des Alternativen Elferrats angekündigt. Foto: Wegner

Erstmals überhaupt endet die Schramberger Straßenfasnet erst gegen 18.30 Uhr. Die Alternativ-Elfer „entführen“ die Narren nach dem Fasnetsabschluss zu Beerdigung. Mit Stadtmusik und Geschell. Unser Autor ist traurig. Seit er sich erinnern kann markierte nämlich das „Sierra Madre“ der Stadtmusik den Abschluss. Und will diese Tradition wieder zurückhaben.









Solange ich mich erinnern kann, ist die Schramberger Fasnet mit dem von der Stadtmusik getragen gespielten Lied „Sierra Madre“ zu Ende gewesen.

Erinnerungen geweckt

Wenn ich das Lied irgendwo hörte, habe ich deswegen auch immer an Schramberg und das Fasnetsende denken müssen. Doch damit ist Schluss. Eigentlich galt es in Schramberg immer, die Traditionen zu bewahren, den Schlüssel am Samstag zu übergeben, am Sonntag beim Hanselsprung die Stadt runter zu jucken und am Montag Da-Bach-na zu fahren. Und am Dienstag war mit dem Sierra Madre nach dem Brezelsegen Schluss mit der Straßenfasnet.

Nichts gegen eine Beerdigung – aber nicht so

Gar nichts gegen eine Fasnetsbeerdigung des alternativen Elferrats, aber bitte nicht zu – wenn auch gedämpften und leicht klagenden – Stadtmusikklängen und Umzug direkt nach dem Fasnetsabschluss. Das tut mir weh. Und ganz davon abgesehen. Helmut Link dreht sich sicher im Grabe herum, weil alle Hansel nach 18 Uhr nicht mehr mit Geschell unterwegs sein sollten. Nicht umsonst ist der letzte Brezelsegen einst auf 17.15 Uhr festgelegt worden.