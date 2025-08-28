Eine Stunde kostenlos parken in VS: Können Einzelhändler und Gastronomen so mehr Kunden in die Innenstadt locken?

Günstiges Parken als Garant für belebte Innenstädte in VS? Ein Pilotprojekt von Citymanagement und GVO soll herausfinden, ob da etwas dran ist. So läuft die Projektphase ab.

Das Thema ist unter Händlern, Gastronomen und Kunden ein Dauerbrenner: Günstiges Parken und ein ausreichendes Parkangebot gelten vielerorts als wichtige Faktoren, um Innenstädte lebendig zu halten. Doch ist das auch wirklich so? Ein Pilotprojekt des Gewerbevereins Oberzentrum (GVO) und des VS-Citymanagements soll nun eine Antwort darauf liefern.

Händler sowie Gastronomen in Schwenningen und Villingen sind inzwischen darüber informiert worden, wie die Projektphase ablaufen soll. Im Oktober wird der GVO zusammen mit der städtischen Wirtschaftsförderung ein Testmodell starten. Für die Parkhäuser Theater am Ring und Neue Tonhalle in Villingen sowie für das Muslen-Parkhaus in Schwenningen werden insgesamt 2000 Parktickets eingekauft. Diese werden zum vergünstigten Preis an interessierte Geschäfte und Lokale weitergegeben.

Die Idee: Kunden können mit den Tickets beim Einkauf die erste Stunde kostenlos parken. Sichtbar wird die Teilnahme über Aufkleber an Schaufenstern und Eingängen mit dem Hinweis: „Hier erhalten Sie Ihr vergünstigtes Parkticket.“ Die Aktion soll auf verschiedene Weise beworben werden, um möglichst viele Kunden darauf aufmerksam zu machen. Nur so sei es möglich, entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen. Derzeit läuft noch die Abfrage, welche Händler und Gastronomen sich an der Park-Aktion beteiligen möchten.

Nach der Testphase will das Citymanagement die Aktion auswerten und prüfen, ob eine Fortsetzung möglich ist. „Es gibt immer wieder Forderungen nach Freiparken“, begründen die Citymanager Simone Mader und Thomas Herr die Aktion. „Wir versprechen uns davon belastbare Informationen, um zu sehen, was das vergünstigte Parken eigentlich wirklich bringt“, erklären sie.

Brezeltaste 2017 abgelehnt

Ziel sei es, den Einkauf in den Innenstädten zu erleichtern, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und die Bindung der Kunden an den stationären Handel zu stärken. Ist günstiges Parken ein Garant dafür? Darauf könnte es nach der Testphase im Oktober Antworten geben.

Ein solcher Vorschlag kam bereits 2017 in Villingen-Schwenningen auf – bezeichnet als Brezeltaste an den Parkscheinautomaten. Die Fraktion der Freien Wähler stellte einen entsprechenden Antrag auf kostenloses Kurzzeitparken an die Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Rupert Kubon. Auch der GVO unterstützte das Bestreben. Die Verwaltung lehnte den Vorschlag aufgrund der Kosten für die Umstellung und der Umsatzeinbußen jedoch ab.