Eine Stadt, zwei Meister: Zehntausende Fans sehen vor 50 Jahren heiße Duelle in Villingen und Schwenningen

Vor 50 Jahren sorgten die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga zwischen Villingen und Schwenningen für Furore. Nach dem Coup des BSV „bebte“ die Neckarstadt vor Begeisterung.

Es war ein Paukenschlag, als sich vor 50 Jahren – am Ende der Saison 1975/76 – der FC 08 Villingen und der BSV Schwenningen jeweils für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierten. Möglich machte dieses Konstrukt die Grenze zwischen dem südbadischen und württembergischen Fußballverband, die weiterhin in der Doppelstadt beim Hölzlekönig verläuft.

Der FC 08 holte die Meisterschaft nach einem Herzschlagfinale (8:0-Sieg gegen den Offenburger FV) in der 1. Amateurliga Südbaden. Der durch die Fusion von VfR und SC Schwenningen entstandene BSV wurde im zweiten Spieljahr nach dem Zusammenschluss in der Schwarzwald-Bodensee-Liga souverän Meister. Daneben waren der VfR Mannheim und die SpVgg Ludwigsburg in der Aufstiegsrunde dabei.

Die Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Zum Auftakt musste sich der FC 08 zu Hause vor 10.000 Zuschauern mit einem 0:0 gegen den Aufstiegsfavoriten VfR Mannheim begnügen. Der BSV spielte in Ludwigsburg ebenfalls 0:0.

Vier Tage später an Christi Himmelfahrt stieg dann das mit Hochspannung erwartete erste Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen in Schwenningen. Im Vorfeld war die Begegnung das Gesprächsthema Nummer eins in der Doppelstadt. Die örtliche Presse berichtete in großer Aufmachung – der damalige Südwestfunk schickte für einen Beitrag in der Abendschau mit dem Titel „Eine Stadt – zwei Meister“ ein Filmteam unter Führung des legendären Sportchefs Rudi Michel in die Doppelstadt. Es wurde mit einem riesigen Andrang im Gustav-Strohm-Stadion gerechnet. Ein großes Busunternehmen aus Villingen setzte sogar einen Shuttle-Service für die 08-Fans nach Schwenningen ein.

Stadtduell Nummer 1 mit später Entscheidung

Der BSV bezog sogar vor dem ersten Stadtduell dieser Aufstiegsrunde ein Trainingslager. Zusätzlich angeheizt wurde die Stimmung auch noch dadurch, dass mit dem langjährigen Regionalligakämpen Kurt Kothmann und Gerd Stiegeler zwei Ex-Nullachter das BSV-Trikot trugen und 08-Trainer Klaus Bockisch im Jahr zuvor noch in Schwenningen auf der Bank gesessen hatte, aber vorzeitig abgelöst worden war.

Zum Anpfiff bei besten äußeren Bedingungen präsentierte sich das Gustav-Strohm-Stadion mit der beeindruckenden Kulisse von 15.000 Zuschauern randvoll. Die Fans beider Lager sorgten für eine tolle Stimmung. Vor allem in der zweiten Halbzeit war der BSV um Trainer Jupp Becker spielbestimmend. Dabei ragte ein bärenstarker 08-Keeper Martin Huschke heraus, der bei mehreren Schwenninger Möglichkeiten glänzend reagierte. Als sich die Lager beider Teams gedanklich bereits mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, gelang Jürgen Wolfer doch noch der alles in allem verdiente, aber glückliche 1:0-Siegtreffer des BSV.

Die müden Nullachter verloren drei Tage danach beim Vorrunden-Ende der Aufstiegsrunde zu Hause gegen Ludwigsburg mit 0:2 und besaßen keine Chancen mehr auf den Zweitliga-Aufstieg. Dagegen gelang dem BSV in Mannheim ein wertvolles 1:1.

Stadtduell Nummer 2 – Härte ist Trumpf

Am Pfingstsamstag lief das zweite Aufstiegsderby in Villingen. „Wir wollen natürlich den Aufstieg der Schwenninger verhindern“, machte der ehemalige Torjäger und 08-Boss Klaus Winterhalder vor der Partie deutlich. Vor 7000 Besuchern im Friedengrundstadion wurde der zweite Schlagabtausch der doppelstädtischen Rivalen dann zu einer knüppelharten Angelegenheit.

Die aufgeheizte Stimmung kochte fast über, als bereits nach einer Viertelstunde der Villinger Dieter Ungewitter wegen einer angeblichen Tätlichkeit gegen Otto Schaumann Rot sah. Doch nicht die favorisierten Schwenninger dominierten anschließend, sondern die dezimierten Gastgeber, bei denen Wolfgang Hauke und Ivan Perusic das Spiel ihrer Elf im Mittelfeld immer wieder ankurbelten.

Dennoch gelang dem BSV nach der Pause durch Dieter Schwarzwälder das überraschende 0:1 (54.). Nur sechs Minuten später verwandelte Hansi Bantle einen von Stiegeler an Hauke verursachten Foulelfmeter zum 1:1.

Als dem Schwenninger Willi Franke in der 64. Minute ein Eigentor zum 2:1 für den FC 08 unterlief, roch es nach einer Überraschung.

Dieter Schwarzwälder erzielte aber noch das 2:2 für Schwenningen. Kurz vor Schluss sah 08-Verteidiger Rudi Seewald nach einem Revanchefoul an Dieter Bartel ebenfalls Rot. Zwei Tage später trennte sich der BSV im Gustav-Strohm-Stadion von der SpVgg Ludwigsburg mit 2:2, während die Nullachter in Mannheim 0:4 unterlagen.

Der FC 08 unterlag am sechsten und letzten Spieltag der Aufstiegsrunde mit 1:3 in Ludwigsburg – der BSV kam zu einem 3:2-Erfolg daheim gegen den VfR Mannheim. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff köpfte Ex-Profi Wolfgang Rothe zum Siegtreffer ein.

BSV gewinnt das Entscheidungsspiel

Weil die Schwenninger und Ludwigsburg am Ende der Aufstiegsrunde punktgleich waren, gab es ein Entscheidungsspiel in Reutlingen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dieses dominierten die Schwenninger beim 4:0 fast nach Belieben. Gerd Stiegler, Wolfgang Rothe, Roland Schwarzwälder und Ninoslav Cyrjanin (50./per Strafstoß) machten vor 15.000 Zuschauern mit dem Zweitligaaufstieg den größten Erfolg der noch jungen BSV-Vereinsgeschichte perfekt. Die Neckarstadt bebte angesichts des großen Triumphes. Dem FC 08 blieb nur das Nachsehen.

Allerdings absolvierte der BSV anschließend eine sportlich wie wirtschaftlich desaströse Saison in der 2. Bundesliga, was zum Abstieg führte. An dem großen entstandenen Schuldenberg hatte der BSV noch viele Jahre zu knabbern.