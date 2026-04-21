Eine Stadt, zwei Meister: Zehntausende Fans sehen vor 50 Jahren heiße Duelle in Villingen und Schwenningen

Vor 50 Jahren sorgten die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga zwischen Villingen und Schwenningen für Furore. Nach dem Coup des BSV „bebte“ die Neckarstadt vor Begeisterung.
Es war ein Paukenschlag, als sich vor 50 Jahren – am Ende der Saison 1975/76 – der FC 08 Villingen und der BSV Schwenningen jeweils für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierten. Möglich machte dieses Konstrukt die Grenze zwischen dem südbadischen und württembergischen Fußballverband, die weiterhin in der Doppelstadt beim Hölzlekönig verläuft.