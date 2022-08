5 Die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun lässt sich von den beiden CVJM-Vorstandsmitgliedern Wolfgang Seifried (links) und Siegfried Kärcher durch das Gebäude führen. Sie machen auch im Technikraum Halt, wo im Herbst die Öl- durch eine Pelletheizung ersetzt werden soll. Foto: Kratt

Wer kennt es nicht, das CVJM-Freizeitheim am nördlichen Stadtrand von Schwenningen, besser bekannt unter dem Namen Hüttle. Schon immer erfreut es sich großer Beliebtheit bei Jugendgruppen aus ganz Deutschland, ist aber in die Jahre gekommen – und hat stets Sanierungsbedarf.















VS-Schwenningen - Lautes Tellergeklapper und buntes Stimmengewirr gehen an diesem frühen Mittag ineinander über. Die Stimmung rund um das CVJM-Hüttle ist ausgelassen – wie immer bei der Jugendgruppe der Liebenzeller Gemeinschaft, die jedes Jahr in den Sommerferien für eine Woche ins Freizeitheim neben der Weilersbacher Straße kommt. Bevor das Mittagessen – Linsen mit Spätzle – auf den Tisch kommt, führen Siegfried Kärcher und Wolfgang Seifried vom CVJM, der Träger des Gebäude ist, durch das Hüttle und über das gesamte, rund 0,7 Hektar große Gelände. Sie zeigen Alt- und Neubau, die Küche, Aufenthalts- und Speiseraum, die zehn Schlafzimmer im oberen Geschoss, die Waschräume und Duschen, und auch den Keller mit seinem Technikraum. Eingeladen haben Seifried, CVJM-Kassenwart und ehemaliger Hüttenwart, sowie sein Nachfolger Kärcher auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun, die sich einen Eindruck über den Zustand des Freizeitheims machen möchte.

Kooperation mit Pfadfindern zahlt sich aus

Dieser Zustand, das wissen Kärcher und Seifried, ist alles andere als optimal – wenngleich viele Missstände für die vielzähligen Gäste, die seit Abschwächung der Corona-Pandemie wieder kommen dürfen, nicht gleich sicht- und spürbar sind. Immer wieder gibt es hier Sanierungsbedarf, und ihn finanziell zu stemmen, ist jedesmal eine große Herausforderung für den "Christlichen Verein Junger Menschen". Es fange bereits beim Parkplatz vor dem Gebäude an, sagt Siegfried Kärcher, der viel zu klein sei.

Die beiden Männer zeigen auch den Abenteuerplatz weiter hinten, der ausschließlich der Pfadfindergruppe zur Verfügung steht. Die Kooperation mit dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder gibt es seit 2013. Und diese haben dem Hüttle auch über die "trockene Corona-Zeit" hinweg geholfen. Überhaupt seien Jugendgruppen wieder im Aufschwung, findet der Hüttenwart – und das wirke sich natürlich auch auf die Belegungszahlen im Freizeitheim aus. Vor allem über die Wochenenden sowie in den Ferien kämen die Gruppen, ob aus Schule, Uni oder Kirchengemeinde, hier her, freie Termine seien für die nächste Zeit eher rar.

Für 60 000 Euro eine neue Heizung

Neben den Ehrenamtlichen des CVJM, die sich um das Hüttle kümmern, allen voran Kärcher und Seifried, gibt es zudem einen Hausmeister, der auf 450-Euro-Basis angestellt und für anfallende Arbeiten zuständig ist. Manchmal lege er auch selber Hand an, sagt Kärcher, der ehemaliger Rektor der Gewerbeschule ist, schmunzelnd. 1200 Euro Fixkosten sind pro Monat beim Hüttle zu leisten. Doch dabei bleibt es nicht: Eine große Investitionen, die in den vergangenen Jahren notwendig war, war mitunter die Erneuerung der Kläranlage für 20 000 Euro.

Im November steht wieder ein großer finanzieller Einschnitt an: Die Ölheizung soll durch eine Pelletheizung ersetzt werden. "Wenn wir einen Gasanschluss gehabt hätten, hätten wir uns vor einem Jahr für eine Gasheizung entschieden. Jetzt sind wir heilfroh, dass wir es nicht gemacht haben", sagt Siegfried Kärcher mit Blick auf die aktuelle Energiekrise. Rund 60 000 Euro koste die neue Heizung, jetzt gehe es noch darum, entsprechende Fördermittel zu generieren. Sonst wäre eine neue Heizung undenkbar. Mit 20 000 Euro Mehrkosten könne zudem eine Solarunterstützung geleistet werden.

Zertifizierung mit dem Grünen Gockel

In diesem Zusammenhang bekommt der CVJM übrigens Ende September die erste Zertifizierung für den Grünen Gockel, ein sogenanntes Umweltmanagementsystem für Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit dem Grünen Gockel können sich diese Institutionen zertifizieren lassen, dass sie systematisch, nachvollziehbar und kontinuierlich durch ihr Handeln zu einer Entlastung der Umwelt beitragen und dieses Handeln öffentlich machen. "Man merkt, Ihr macht etwas", zeigt sich Martina Braun angetan vom Engagement des CVJM auch hinsichtlich des Umweltaspekts.

Es stehen noch einige Investitionen an

Das ist auch Kärcher und Seifried bewusst, wenngleich sie wissen, dass derartige Verbesserungen immer nur Stück für Stück möglich sind. Und es stehen weitere Erneuerungspläne an, unter anderem bei den Türen, die neue Dichtungen haben müssen. Das koste wiederum bis zu 4000 Euro, weiß Seifried. Mittlerweile habe der Verein gelernt, bescheiden zu sein. So ist der "Traum", das Areal barrierefrei zu gestalten, relativ schnell ausgeträumt gewesen, weil die finanzielle Umsetzung einfach nicht möglich gewesen sei. Immerhin soll ins Erdgeschoss über Kurz oder Lang ein behindertengerechtes WC eingebaut werden. "Es ist immer Bewegung drin", sagen Siegfried Kärcher und Wolfgang Seifried und lächeln beide.

Info: Die Geschichte des CVJM-Hüttle

Im Jahr 1913 entstand auf dem ein Jahr zuvor vom CVJM erworbenen Gelände eine Art Schutzhütte, in der man bei Regen Unterschlupf finden und Garten- sowie Sportgeräte unterstellen konnte. Während des Ersten Weltkriegs wurde es zunächst merklich still rund um die Holzhütte. Viele Schwenninger CVJM-ler mussten in den Krieg, noch heute erinnert ein Gedenkstein im Garten an die gefallenen Mitglieder. Auch das Dritte Reich warf seine Schatten auf den Freizeittreff: Es drohte die Enteignung, dem CVJM selbst wurde die Jugendarbeit mit unter 18-Jährigen von den Nazis verboten. Nach dem Krieg blühte der CVJM dann wieder auf. Und mit ihm das Hüttle. Es wurden Fußböden gelegt und Trennwände gezogen. Viele Jugendliche verbrachten hier ihre Zeit, abseits vom Trubel der Stadt. 1958 entschloss sich der CVJM zu einem Neubau, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. 1962 wurde dieser fertiggestellt. Das Hüttle war nun weit mehr als eine Holzhütte: ein zweistöckiger, massiver Bau, mit Zimmern, Kellerräumen und Aufenthaltssaal. In den 70er Jahren wurde dieser noch einmal erweitert und mit einer großen Selbstversorgerküche ausgestattet. Für Jugendgruppen wurde das Hüttle damit nochmal ein Stück attraktiver. Seither besteht das Hüttle in dieser Form, regelmäßig müssen aber Sanierungen vorgenommen werden, um es weiterhin in Schuss zu halten für die zahlreichen Jugendgruppen, die übers Jahr verteilt hier hinkommen.