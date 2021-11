Veranstaltungen abgesagt Weihnachtsmärkte in Villingen-Schwenningen finden nicht statt

Die Weihnachtsmärkte in Villingen-Schwenningen, die eigentlich kommende Woche starten sollten, sind abgesagt worden. Dies hat Oberbürgermeister Jürgen Roth am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung verkündet. Auch weitere Veranstaltungen finden nicht statt.