Am Dienstagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus im Sulzer Stadtteil Renfrizhausen ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Nachbar das Feuer im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Palmenstraße entdeckt und kurz nach 13.30 Uhr die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bis zum Obergeschoss des Gebäudes ausgebreitet. Die Flammen schlugen schon aus den Dachstuhl. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Bwohnerin der betroffenen Wohnung hatte noch versucht, die Flammen vom Balkon aus mit einer Decke zu löschen. Dabei zog sie sich Verbrennungen an den Händen und mutmaßlich auch eine Rauchgasvergiftung zu. Die 83-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Flammen greifen auf gesamtes Gebäude über

Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Der Brand hatte auf das gesamte Gebäude übergegriffen, nachdem eine Gasflasche explodiert war.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 300.000 Euro. Nach derzeitigem Stand wird von einem Defekt an einem alten Handy beim Aufladen ausgegangen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.