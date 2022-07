1 Nahe der Feuerwehrstraße brannte am Sonntagabend der Wald. Die Lahrer Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte die Flammen zügig gelöscht. Foto: Kamera 24

500 Quadratmeter dürrer Waldboden gehen durch ein mutmaßlich fahrlässig entzündetes Feuer in Flammen auf. Eine Person muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.















Lahr – Ein Flächenbrand hat am Sonntagabend die Lahrer Feuerwehr beschäftigt. In einem Waldstück, angrenzend an die Feuerwehrstraße, war gegen 19.20 Uhr in der trockenen Vegetation offenbar ein Lagerfeuer außer Kontrolle geraten. Etwa 500 Quadratmeter Waldboden brannten. 20 Angehörige der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen.

Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes wurden zwei teils hilfsbedürftige Personen angetroffen, weshalb der ASB-Rettungsdienst zur Einsatzstelle gerufen wurde. Ob die beiden Menschen etwas mit dem Brandausbruch zu tun haben, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine der beiden Personen wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Gefahr dürfte am Wochenende noch steigen

Für das kommende Wochenende wird eine extreme Hitzewelle erwartet, die Gefahr für weitere Vegetationsbrände wird also dramatisch steigen.