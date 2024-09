Auto knallt in Horb gegen die Wand – das ist der Grund

1 Auf der B 32 kam es in Horb (in Richtung Nordstetten) zu einem Unfall, der beidseitig einen Stau auslöste. Foto: Florian Ganswind

Ein Auto kommt am Sonntagmittag auf der B 32 zwischen Horb und Nordstetten rechts von der Fahrbahn ab und knallt gegen die Wand. Das ist der Grund.









Die B 32 zwischen Horb und Nordstetten ist ein „Nadelöhr“. Passiert dort ein Unfall, löst das in der Regel einen größeren Rückstau auf beiden Seiten aus. So war es auch am Sonntagmittag.