1 Die Feuerwehr war in Schenkenzell im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Scheune hat in Schenkenzell am Montag gebrannt. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich.









Eine Scheune hat am Montagnachmittag in Schenkenzell in Flammen gestanden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 14.30 Uhr zum ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in die Straße „Rotlehof“ gerufen. Als sie dort ankamen, stand bereits die von einer Sanitär-´und Heizungsbaufirma als Werkstatt genutzte Scheune in Vollbrand, wie die Polizei berichtet.