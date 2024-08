Eine ominöse E-Mail: Darum erstattet ein Haslacher Stadtrat Anzeige

1 Von wem die E-Mail geschickt wurde, untersucht derzeit die Polizei. Foto: Deck

Wegen einer ominösen E-Mail, die den Anschein erweckt, er habe vertrauliche Informationen an Dritte weitergeleitet, hat Bürgermeisterstellvertreter Joachim Prinzbach Anzeige erstattet. Es geht um Verleumdung und Rufschädigung.









Link kopiert



„Hallöchen liebe Zeitungsredaktion! Des ischma doch Grad vom Gepäckträger vor ihre Tür glandet. Der Bürgermeister treibt da wieder rechtswidrige Sachen und der Hinzmann beschwert sich wieder“ – mit diesen Worten wurde in der vergangenen Woche eine E-Mail in das Postfach unserer Redaktion gespült. Im Anhang ist eine Vorlage zum Eilentscheid bezüglich des Umbaus des Bollenbacher Eis zu finden (wir haben berichtet), die als „nichtöffentlich“ deklariert ist und der Information der Haslacher Gemeinderäte dienen soll. Weiter unten in der E-Mail ist ein Text von LHL-Ratsmitglied Yannik Hinzmann zu lesen, in dem er Widerspruch einlegt gegen den Eilentscheid für das Bollenbacher Ei und den geplanten Probeverkehr der Busverbindung Haslach Mühlenbach – Elzach kritisiert.