Eine offene Rechnung: Endlich die „Jets“ bezwingen

Für den Handball-Regionalligisten HSG Albstadt geht es am Sonntag zum Angstgegner TSB Schwäbisch Gmünd.
Mit dem 39:34-Heimsieg über die SG Heddesheim fanden die Handballer der HSG Albstadt nach der bitteren Niederlage in Neuenbürg wieder zurück in die Erfolgsspur. Es war ein sehenswertes Handballspiel gegen den Aufsteiger aus dem Rhein-Neckar-Kreis, in der aufgrund der Fasnet und des gleichzeitig stattfindenden EM-Spiels der deutschen Handballnationalmannschaft, spärlich besetzten Mazmannhalle. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung und einer guten Einstellung konnten die Hausherren einmal mehr überzeugen und an der 40-Tore-Marke kratzen.