Eine Österreicherin in Nagold: Nagold, Sardinien oder doch Japan?

Sie bringt ein Stückchen Österreich in den Nordschwarzwald. Ramona Winkler kommt aus der Alpenrepublik und verantwortet jetzt das Sachgebiet Kultur im Nagolder Rathaus. Welche – auch kulinarische – Verbindung sie zu ihrer Heimat hat und was Japan und Sardinien für sie bedeuten, das verrät sie im Sommerinterview.

Ramona Winkler, die ihr Alter mit „Ende Dreißig“ angibt, ist eigentlich Ausstellungsdesignerin und zertifizierte Kulturmanagerin wohnt im Gäu und hält im Nagolder Rathaus die Fahne der Kultur hoch. Dazu darf sich die Österreicherin auch mit der Organisation des nächsten Keltenfests befassen.

Ein perfekter Sommerabend ist für mich...

… nicht in Worte zu fassen.

Wohin geht’s in diesem Jahr in den Urlaub?

Dorthin wo Berge und Meer aufeinandertreffen und es auch noch viel zu entdecken gibt. Ich verrate nur so viel: Pane carasau, Sarde und Nuraghen.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Ich finde, man sollte bestenfalls im Urlaub alle drei kombinieren. Der Pool ist dabei nicht so wichtig, viel wichtiger sind doch gutes Essen und das Kennenlernen neuer Kulturkreise.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Was für eine Frage – nein, nein und nochmals nein. Oder warten Sie mal – wir sind zu zweit hier, darf ich schon mal mein Buch ablegen? …

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Absolut – zurück zu den Wurzeln. Als Kind war ich mit meiner Familie und den Naturfreunden im Sommer immer campen. Später als Teen und Twen habe ich so einige Festivals besucht. Campen ist immer ein Highlight und macht übrigens nicht nur im gut ausgebauten Van Spaß.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Die Arbeit bleibt im Büro – danke an meine Vertretungen! – und der Laptop bestenfalls auch.

Das Handy wird zum Fotografieren immer gebraucht

Ist ihr Handy abgeschaltet? Warum?

Welches? Ja, das Diensthandy darf im Urlaub Pause machen und mein privates auch von Zeit zu Zeit. Dabei habe ich nahezu immer eines, da es einfach viel zu viele schöne Dinge gibt, die ich dann gerne spontan fotografisch festhalte.

Ihre Urlaubslektüre?

Also ich besitze aktuelle einen ansehnlichen SUB (Stapel ungelesener Bücher), der sich danach sehnt, gelesen zu werden, aber gerade eben bin ich über „Das dritte Königreich“ von Karl Ove Knausgård gestolpert und werde wohl im lokalen Buchhandel noch zuschlagen. Natürlich darf auch der Reiseführer nicht fehlen.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen? Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Nach Japan. Japan fasziniert mich durch den Kontrast zwischen hochentwickelter Technologie und jahrhundertealten Traditionen. Und mal ganz ehrlich: Wer könnte der Idee widerstehen, Ramen direkt vor Ort zu probieren?

Wann wollen sie starten?

Gestern.

Viele Reisen in die Heimat

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Mein Zuhause ist per Definition Österreich und als gebürtige Salzburgerin, Wahl-Steirerin und angestammte Osttirolerin reise ich immer gerne in die Heimat.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Ich bin keine große Wasserratte, aber ich ziehe einen natürlichen See dem Freibad vor.

Ihre Lieblingseissorte?

Graumohn und Butterkeks vom Eisgreissler in Graz. Dort habe ich meine Studienzeit verbracht und bin immer gerne in der Steiermark – nicht nur für gutes Eis, sondern auch für einen edlen Tropfen, ein vielfältiges Kulturangebot und um meine Freunde wiederzusehen.

Mitreißende, interkulturelle Musik von „Cat Empire“

Welche Musik hören Sie am liebsten im Sommer?

Gerade frisch vom Live-Act am Jazzopen in Stuttgart zurück, antworte ich spontan: The Cat Empire. Energiegeladen, mitreißend und interkulturell.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

…, dass immer alle übers Wetter lamentieren – aber das ist vermutlich auch im Winter so, oder?

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Melonen-Feta Salat. Ein Klassiker der mediterranen Küche, den wir übrigens auch in den Körben der PicknickBÜHNE Ende August auf der Burg Hohennagold beim Adele-Tribute Konzert schlemmen.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung bei 35 Grad?

Kleiderordnung?

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Das Kulturamt Nagold bietet ein vielfältiges Programm und somit haben meine Kolleginnen und Kollegen auch einige spannende Projekte in der Planung: Aktuell bereiten wir die Konzert- und Theaterreihe vor, den Weihnachtsmarkt sowie das Keltenfest, das Ende Juli 2025 stattfindet.