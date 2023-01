1 Firmenchef Jan Moström und Schwedens Wirtschaftsministerin Ebba Busch auf einer Pressekonferenz Foto: IMAGO/TT/IMAGO/Jonas Ekströmer/TT

Ein staatliches Bergbauunternehmen Schwedens meldet einen Sensationsfund: Demnach soll die kürzlich entdeckte Lagerstätte rund eine Million Tonnen an Metallen enthalten.















In Schweden ist das bislang größte in Europa bekannte Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt worden. Das teilte das staatliche Bergbauunternehmen LKAB am Donnerstag mit, das in Kiruna im Norden des Landes eine Mine betreibt. Demnach handelt es sich um Vorkommen im Umfang von über einer Million Tonnen an Metallen, die unter anderem für die Produktion von Elektroautos benötigt werden.