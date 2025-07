Eine Lörracher Unterbringung: Das alte Polizeirevier ist nur für Flüchtlinge und nicht für Studenten

1 Der Innenhof: Das alte Polizeirevier sollte als Flüchtlingsunterkunft dienen. Foto: Marco Fraune Warum das Gebäude des Landes nicht anders genutzt werden kann.







Insgesamt 130 Flüchtlinge sollten eigentlich im alten Polizeirevier in Lörrach unterkommen. Weil die Zuweisungszahlen sinken, wurde dieser Plan ebenso in die Schublade gelegt wie der Bau der Gemeinschaftsunterkunft in Stetten. Ob für das alte Polizeirevier angesichts des akuten Mangels an günstigem Wohnraum in Lörrach nicht doch zumindest temporär anders genutzt werden kann, treibt aber auch Christa Rufer (SPD) um. Im Gemeinderat regte sie als mögliche Zwischennutzung ein Studentenwohnheim an.