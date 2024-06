1 In der gut besuchten Festhalle Grafenhausen konnten sich die Wanderer stärken. Foto: Rest

Hunderte Besucher aus der Region kamen nach Grafenhausen, um am 48. Radwandertag der Volkssportfreunde teilzunehmen. Dennoch herrscht beim Vorsitzenden Reinhard Schwarz Wehmut, denn ab sofort ist diese Tradition Geschichte.









Link kopiert



Obwohl laut Wettervorhersage eher schlechtes Wetter erwartet wurde, hatte der Wettergott doch ein Einsehen und bescherte den Volkssportfreunden Garfenhausen bestes und optimales Rad- und Wanderwetter am letzten Radwandertag der 50-jährigen Vereinsgeschichte. So gingen am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr auch schon die ersten Teilnehmer an den Start.