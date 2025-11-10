Eine Klasse nicht besetzt: RSV Schuttertal verliert klar gegen Primus SG Weilimdorf
Akaki Osiashvili (unten) gewann zum Auftakt. Foto: Künstle

Die Ringer vom RSV waren bei der SG Weilimdorf, Tabellenführer der Regionalliga, erwartungsgemäß unterlegen. Eine Gewichtsklasse wurde nicht besetzt.

Regionalliga: SG Weilimdorf - RSV Schuttertal 20:13. Der RSV Schuttertal musste am Samstag beim Tabellenführer die erwartete Niederlage hinnehmen. Die Gastgeber boten eine geschlossene Mannschaftsleistung und hatten bei der Auswahl ihrer Athleten eine größere Bandbreite und dabei ein glücklicheres Händchen bei der Aufstellung als der RSV, der ebenfalls einige Änderungen vorgenommen hatte. Personalprobleme zwangen die RSV-Verantwortlichen gar, eine Gewichtsklasse nicht zu besetzen. Trotz allem war die RSV-Staffel nicht chancenlos und hätte mit einer geänderten Mannschaftsaufstellung durchaus die Chance auf einen Punktgewinn gehabt.

 

Mit einem Überlegenheitssieg von Akaki Osiashvili (57 Kilogramm, griechisch-römisch) über Aren Dzhulakian begann der Kampfabend vielversprechend. Marcus Mickein (130 Kilogramm, Freistil) ließ danach noch einen 10:0-Punktesieg über Maximilian Hubl folgen und brachte das Team mit 7:0 in Führung. Es folgten eine deutliche Punkteniederlage von Tamazi Gugunashvili (61 Kilogramm, Freistil) gegen Karoly Barath und eine 0:10-Punkteniederlage von Ralph Moser (98 Kilogramm, griechisch-römisch) gegen Paul Wahl. Im letzten Kampf vor der Halbzeit brachte Luan Lauer (66 Kilogramm, griechisch-römisch) seine Staffel mit einem Überlegenheitssieg über Felix Bohn wieder in Front.

Gegen den bisher unbesiegten Csaba Vida konnte der RSV keinen Gegner aufbieten. Der folgende hartumkämpfte 6:0-Punktesieg von Luca Munz (71 Kilogramm, Freistil) über Paul Laible sollte danach die letzte Ausbeute für die Schuttertäler sein.

Ungewohnte Situation für Tomi Hinoveanu

Eine mehr als bittere und ungewohnte Niederlage musste Tomi Hinoveanu (80 Kilogramm, griechisch-römisch) hinnehmen. Während ihm buchstäblich alles misslang, konnte sein Kontrahent Lucas Laible aus jeder Aktion Punkte erzielen und wurde so überraschend Überlegenheitssieger. Andreas Ams (75 Kilogramm, griechisch-römisch) gegen Moritz Wahl und Tom Himmelsbach (75 Kilogramm, Freistil) gegen Ion Plamadeala mühten sich nach Kräften, verhinderten aber die Punkteniederlagen nicht mehr.

