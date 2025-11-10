Eine Klasse nicht besetzt: RSV Schuttertal verliert klar gegen Primus SG Weilimdorf

1 Akaki Osiashvili (unten) gewann zum Auftakt. Foto: Künstle Die Ringer vom RSV waren bei der SG Weilimdorf, Tabellenführer der Regionalliga, erwartungsgemäß unterlegen. Eine Gewichtsklasse wurde nicht besetzt.







Regionalliga: SG Weilimdorf - RSV Schuttertal 20:13. Der RSV Schuttertal musste am Samstag beim Tabellenführer die erwartete Niederlage hinnehmen. Die Gastgeber boten eine geschlossene Mannschaftsleistung und hatten bei der Auswahl ihrer Athleten eine größere Bandbreite und dabei ein glücklicheres Händchen bei der Aufstellung als der RSV, der ebenfalls einige Änderungen vorgenommen hatte. Personalprobleme zwangen die RSV-Verantwortlichen gar, eine Gewichtsklasse nicht zu besetzen. Trotz allem war die RSV-Staffel nicht chancenlos und hätte mit einer geänderten Mannschaftsaufstellung durchaus die Chance auf einen Punktgewinn gehabt.