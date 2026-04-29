Eine klare Sache: Der SV Zimmern wahrt seinen Nimbus

Es bleibt dabei: Der VfB Bösingen kann seit fast 15 Jahren in Zimmern nicht mehr gewinnen. Am Mittwochabend setzte sich der SVZ die Platzherren mit 3:0 durch.
In dieser Runde ist Zimmern zuhause eine Macht – im 14. Heimspiel hat die Elf von Trainer Marc Genter nicht verloren. Derweil wartet Peter Leopold in seiner Trainerzeit in Bösingen noch immer auf einen Auswärtssieg seines Teams an der Flözlinger Straße. Die kleine Erfolgsserie seiner Elf mit sechs Spielen ohne eine Niederlage endete verdient.