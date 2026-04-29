Eine klare Sache: Der SV Zimmern wahrt seinen Nimbus

Es bleibt dabei: Der VfB Bösingen kann seit fast 15 Jahren in Zimmern nicht mehr gewinnen. Am Mittwochabend setzte sich der SVZ die Platzherren mit 3:0 durch.

In dieser Runde ist Zimmern zuhause eine Macht – im 14. Heimspiel hat die Elf von Trainer Marc Genter nicht verloren. Derweil wartet Peter Leopold in seiner Trainerzeit in Bösingen noch immer auf einen Auswärtssieg seines Teams an der Flözlinger Straße. Die kleine Erfolgsserie seiner Elf mit sechs Spielen ohne eine Niederlage endete verdient.

Gastgeber erwischen perfekten Start Der SVZ erwischte einen perfekten Start und ging in der 18. Minute nach einer Standardsituation in Front. 30 Meter vor dem Tor flankte Stefan Mutapcic von halblinks scharf in den Bösinger Strafraum. Jannik Thieringer stieg hoch, irritierte VfB-Schlussmann Ron Armbruster und köpft per Aufsetzer das 1:0..

180 Sekunden später klingelte es erneut im Bösinger Kasten. Wieder war Mutapcic beteiligt, er bediente Tim Heinzelmann mit einem schönen Pass in die Tiefe und dessen quer gelegten Ball drückte Jannik Thieringer zum 2:0 über die Linie (21.). Fünf Minuten später lag der Ball erneut im Gehäuse des VfB, doch nach Vorarbeit von Jannik auf Daniel Thieringer zählte das „Brüdertor“ nicht, weil der Ball vorher an die Hand gesprungen war.

Leopold-Elf in der offensive harmlos

Bösingen fand offensiv nicht statt, wurde aber vor der Pause etwas gefährlicher bei zwei Eckbällen, die Zimmern jedoch gut wegverteidigten. Nach einer Ecke von Julian Schneider zur Vorarbeit von Adi Dobricean verpasste Julian Bihler per Kopf das 2:1 (40.).

Nach der Pause war der VfB unter Zugzwang, kam mit drei Wechseln etwas besser aus der Kabine und hatte etwas mehr vom Spiel. Die besseren Chancen hatten aber die Platzherren: Mutapcic lief alleine auf Armbruster zu, der wehrte ab (54.). Acht Minuten später war er machtlos als Mutapcic einen Konter veredelte und auf 3:0 stellte. In der 75. Minute verpasste Tadeo Sias Campos bei einem Konter sogar das 4:0.

Erwin Beck sieht verdienten Sieg

SVZ-Spartenleiter Erwin Beck resümierte nach dem siebten Zu-Null-Erfolg gegen den Nachbarn in den neun Jahren zufrieden: „Es war ein verdienter Sieg. Wir sind gut ins Spiel gekommen haben bis zur Pause alles wegverteidigt. Wenn wir das 3:0 hätten nachlegen können wäre die Partie früher entschieden gewesen.“

Für Gästecoach Leopold war es ein gebrauchter Abend. Seiner Elf fehlten die zündenden Ideen und die Durchschlagskraft. Mit jetzt acht Punkten Vorsprung kann die Genter-Elf unterdessen den dritten Platz festigen und alles in den Saisonendspurt werfen im Kampf um die Relegation.

Statistik

SV Zimmern – VfB Bösingen 3:0 (2:0). SV Zimmern: Fast, Hillmaier, Kücking, Benz, Schrankenmüller, Hempel, Helmke (59. Pavic), Da. Thieringer (83. Beck), Ja. Thieringer (76. Zimmerer), Mutapcic (76. Campos), Heinzelmann (60. Spada). VfB Bösingen: Armbruster; Botzenhart, Le. Schlosser (61. Flaig), Wulle (46. Kimmich), Bihler, Dobricean (46. Andi Griesser), Schneider, Fischer, Zimmermann (80. Be. Bantle), Hezel, To. Müller (46. Ma. Müller). Tore: 1:0, 2:0 Jannik Thieringer (18., 21.), 3:0 Mutapcic (62.). Schiedsrichter: Jan Streckenbach (Dettingen/Erms). Zuschauer: 450.