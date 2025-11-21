Seine Keramik ist individuell, zeitlos – und vor allem mit viel Liebe zur Handwerkskunst entstanden. Jetzt feiert der Schwenninger Jürgen Strohm mit der Töpferei Jubiläum.
Schon von Anfang an ist der Name Strohm eng mit dem Standort Ob dem Brückle im historischen Schwenninger Oberdorf verbunden. Hier hat Keramikmeister Jürgen Strohm das aufgebaut, was sich auch heute, 35 Jahre nach der Eröffnung, nach wie vor vor allem bei Liebhabern des Kunsthandwerks großer Nachfrage erfreut – und aus Schwenningen nicht mehr wegzudenken ist: die Töpferei, die das denkmalgeschützte Ensemble mit kreativer Keramik und lebendiger Handwerkskunst bereichert.