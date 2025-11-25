„Eine Herzensangelegenheit“: Ettenheimer spendet 28 Öfen, damit Ukrainer durch den Winter kommen

Die Stadt Ettenheim organisierte einen Hilfstransport für ihre Partnerkommune Vilkhovetska. Bernhard Stöhr spendete dabei Kamine im Wert von 22 000 Euro.
Ein Ofenmuseum in den eigenen vier Wänden: Diesen Traum wollte sich Bernhard Stöhr aus Ettenheimmünster schon lange erfüllen. Der 85-jährige Blechnermeister brennt seit Jahrzehnten für die heimischen Feuerstellen und vertreibt diese in seiner „Kaminstube“ in Ettenheim. „Das Museum hat sich mittlerweile erledigt“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Grund: Anstatt sie auszustellen, spendete der Senior insgesamt 28 Kaminöfen an die Ukraine.