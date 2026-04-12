Eine halbe Tonne Marihuana: Drogenbande soll Rauschgift aus Spanien rund um VS vertickt haben

Diese Mengen an Rauschgift dürfte selbst für erfahrene Ermittler selten sein: Eine Drogenbande aus VS soll mit 500 Kilo Marihuana gehandelt haben. Nun ist sie angeklagt.
Im Juni 2025 ist den Ermittlungsbehörden ein schwerer Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität in Villingen-Schwenningen und der gesamten Region gelungen: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft konnten auch mithilfe des Spezialeinsatzkommandos (SEK) eine Drogenbande aus der Doppelstadt hochnehmen. Nun steht der Prozess beim Landgericht Konstanz an.