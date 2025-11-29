Eine halbe Million erschlichen: Freiburger Gericht verurteilt Corona-Testbetrüger zu drei Jahren Haft

Ein 26-Jähriger soll in Lahr und Umgebung falsche Corona-Tests abgerechnet haben. Das Amtsgericht Freiburg bestätigte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.
Staatsanwältin Teresa Rohr warf dem 26-jährigen, in Teningen lebenden Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit vor, im Zeitraum Februar bis Juni 2022 im Auftrag einer Emmendinger Firma vier Corona-Teststellen in Lahr, Mahlberg, Herbolzheim und Lörrach betrieben und dabei massiv überhöhte Testzahlen zur Abrechnung bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) eingereicht zu haben.