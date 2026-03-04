„Eine ganz, ganz heftige Tat“: So begründet das Landgericht Freiburg das Urteil im Rulantica-Prozess

Der Mann, der ein Mädchen entführt und es missbrauch hat, muss für vier Jahre und neun Monate in Haft. Der Vorsitzende Richter zeichnete die Geschehnisse noch einmal nach.
Dem Großteil der Ausführungen des Richters folgte der Angeklagte mit gesenktem Blick. Auch die Zuhörer im Sitzungssaal des Freiburger Landgerichts zeigten keine Zeichen der Überraschung, als Stefan Bürgelin sein Urteil verkündete. Schließlich hatte der 31-jährige Rumäne schon am ersten Prozesstag ein Geständnis im Sinne der Anklage abgelegt. Zuvor hatten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Kammer auf einen möglichen Strafrahmen geeinigt, demnach war eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren und neun Monaten sowie höchstens vier Jahren und neun Monaten wahrscheinlich.