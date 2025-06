Eine Fülle an teuren Festivals: Feuerwerk an Veranstaltungen

1 Zu den Stars, die in Deutschland große Konzerte geben, gehört auch Bruce Springsteen. Foto: Annette Riedl/dpa Der Besuch teurer Konzerte wird immer mehr zu einem Statussymbol. Manche Klage über das teure Leben wirkt nach einer solchen Ausgabe nicht mehr so glaubwürdig, meint unser Kommentator.







Am Freitag ist Bruce Springsteen in Gelsenkirchen aufgetreten – ausverkauft. Am Samstag und Sonntag Ed Sheeran in der Stuttgarter MHP-Arena – zweimal ausverkauft. An diesem Montag nun Robbie Williams in Hannover – offiziell ausverkauft, praktisch gibt es noch einige Restkarten ab 190 Euro. Was sich in diesen Sommertagen zeigt, ist keine Ausnahme. Die Musikfans können sich kaum noch retten vor der Flut an Live-Auftritten, fast jedes Wochenende macht irgendwo in Deutschland ein Top Act Halt. Die Preise sind horrend, die Menschen pilgern trotzdem in Scharen in die Hallen und Stadien.