Eine Forscherin erklärt, wie wir Landschaft wahrnehmen: Kann man Windräder mögen lernen?

1 Sind Windräder schön oder verschandeln sie die Landschaft? Foto: dpa/Armin Weigel

Geborgenheit, Gefallen, Angst: Der Blick auf Landschaft weckt Emotionen. Warum sie sich besonders am Beispiel Windkraft zeigen, erklärt die Tübinger Kulturwissenschaftlerin Karin Bürkert.









Olivenhaine in Griechenland, Almen in den Alpen, Streuobstwiesen am Albtrauf: Menschen gestalten Landschaft. Landschaftsbilder wiederum lösen Gefühle aus und beeinflussen, was Menschen als Heimat erleben. Das zeigt sich auch bei Fotovoltaik-Anlagen oder Windparks, die den Blick nach draußen verändern. Auch um Rottenburg und südlich von Tübingen sollen Windräder gebaut werden. Die Kulturwissenschaftlerin Karin Bürkert, 42, hat mit Studierenden erforscht, wie die Energiewende im Neckartal aufgenommen wird, und sprach mit Gegnern sowie Befürwortern geplanter Windkraftanlagen.