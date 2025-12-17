Eine Flut an Absteigern droht: Vom SSV Ulm bis in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern – der aktuelle Stand

Die Winterpause in den Fußballligen ist angebrochen und doch werfen wir den Blick bereits ein paar Monate voraus: Welche Teams würden anhand der aktuellen Platzierungen absteigen?
Dass das sportliche Abschneiden des SSV Ulm für Bezirksligist TSV Laufen/Eyach eine Bedeutung haben soll, klingt auf den ersten Blick weit hergeholt. Und doch beeinflusst die 3. Liga indirekt auch wieder den Abstiegskampf in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Der TSV sei hier stellvertretend für die vielen Teams genannt, die um den Ligaverbleib kämpfen und auf vakanten Plätzen rangieren.