Eine Firma lockt mit „Mario Kart“: So groß war das Interesse am Ausbildungstag in Seelbach

So groß war das Interesse am Ausbildungstag in Seelbach

1 Beim Ausbildungstag in Seelbach informieren sich Schüler über potenzielle Praktikums- und Ausbildungsplätze. Foto: Köhler

Wie geht es nach der Schule weiter? Hunderte Schüler suchten am Freitag in Seelbach nach Antworten auf diese Frage – und waren erfolgreich. Bei den Firmen vor Ort und an Ständen im Bürgerhaus kamen sie mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch.









12 Uhr mittags im Seelbacher Bürgerhaus. Soeben kommt ein neuer Schwung Schüler an. Die Jugendlichen blicken sich interessiert um, mach einer spaziert zielgerichtet zu einem Stand, andere sind noch etwas zurückhaltend und orientieren sich erst einmal. Dann schlendern auch sie, oftmals in Gruppen, zu den Unternehmen, wo sie sofort in ein Gespräch verwickelt werden. Die Vertreter der Firmen – vom Tourismusbetrieb über Elektrotechnik bis zum Versicherungsunternehmen – beantworten fleißig Fragen und geben den Schülern Kontaktdaten und kleine Geschenke mit. Alles in der Hoffnung, bald wieder von den potenziellen Praktikanten oder Auszubildenden zu hören.