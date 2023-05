2 Drachenbesuch im Klassenzimmer – Schulkinder im Glück: In der westlichen Mythologie gelten Drachen als furchterregende Ungeheuer, in China stehen sie für Glück und Güte. Foto: /Friederike Groß

Vor 15 Schuljahren hat ein Heidelberger das Fach Glück in die deutsche Bildungslandschaft geschmuggelt. Das Wahlfach wird heute an Hunderten von Schulen im In- und Ausland unterrichtet. Ein Besuch beim Erfinder Ernst Fritz-Schubert.









In der Rheinklangschule in Radolfzell wälzt sich ein Labrador im Stuhlkreis. Am Max-Born-Gymnasium Neckargemünd ergründen Schüler mithilfe des Spiels „Tempel der Tugenden“ ihre Charakterstärken. Realschüler in Kandel bei Landau servieren Bedürftigen in den Räumen der Wörther Tafel strahlend selbst gebackenen Kuchen aus der Schulküche. Am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot bei Heidelberg rekeln sich Schüler auf den Tischen und stellen sich vor, in einer duftenden Blumenwiese zu chillen.