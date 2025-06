Eine entspanntere Saison: Petra Linder und ihr Fazit zur Saison der Frommerner Damen

1 Spektakulärer Zweikampf: Im Hintergrund beobachtet Petra Linder die Szene. Ihr Team beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem 8. Platz und wird weiterhin in der Verbandsliga spielen. Foto: Kara Die Frauen des TSV Frommern haben souverän den Klassenerhalt in der Verbandsliga geschafft. Trainerin Petra Linder zieht gegenüber unserer Redaktion Bilanz.







Ein achter Platz und neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz: Die Damen des TSV Frommern haben die abgelaufene Saison in der Verbandsliga beendet, ohne je in wirklicher Abstiegsgefahr gewesen zu sein. Ein wohltuender Fakt, wenn man bedenkt, dass sich der TSV im Vorjahr erst am letzten Spieltag nach einem ganz starken Schlussspurt gerettet hatte.