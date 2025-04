Regierungspräsidentin Sylvia Felder, die zugleich Vorsitzende des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe ist, übergab die Ehrennadeln des Arbeitskreises im Alten Rathaus in Weinheim.

Mit der Verleihung der Ehrennadeln würdigt und ehrt der Arbeitskreis Heimatpflege, ein eingetragener Verein, herausragende Verdienste in der Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

„Das ehrenamtliche Wirken derjenigen, die heute Abend ausgezeichnet werden, bereichert unsere Gesellschaft auf vielfältige Weise“, betonte die Vorsitzende in ihrer Würdigung.

Die Ehrennadeln gingen an Carolin Becker aus Ötisheim, Alexander Boguslawski aus Weinheim, Torsten Englert aus Hardheim, Catharina Frey aus Baiersbronn-Röt, das Ehepaar Wolfgang und Rosie Müller aus Pfinztal sowie Manfred Rapp und Rainer Wallinger, beide aus Mühlacker.

„1300 Kleindenkmale zu erfassen, zu fotografieren und deren Standort genau zu bestimmen, ist bestimmt keine Kleinigkeit. Sie haben das für das Gebiet der Gemeinde Baiersbronn getan und sich damit bleibende Verdienste erworben“, hieß es in der Laudatio für Catharina Frey. Freys unermüdliche Arbeit habe es ermöglicht, die Kleindenkmale in das Bürger-Geoinformationssystem des Landkreises Freudenstadt einzupflegen.

Von Brunnen bis zu Brücken

Frey hat sich aber auch um weitere Denkmale in der freien Landschaft gekümmert: Wegweiser, Brunnen, Heuhütten, Holzladerampen und kleine Sandsteinbrücken seien von ihr registriert und untersucht worden. Beschädigungen an ihnen habe Frey an die zuständigen Behörden weitergemeldet und so zu deren Erhaltung beigetragen.

Aber auch sonst habe sich Frey ehrenamtlich in den Dienst an der Allgemeinheit eingebracht: Seit 1995 sei sie Kirchengemeinderätin der evangelischen Kirchengemeinde Klosterreichenbach-Röt. Sie leite auch den ökumenischen Frauenkreis und organisiere dessen gesamtes Programm.