„Eine Ära geht zu Ende“: Stadtkapelle Ettenheim verabschiedet ihren Dirigenten mit großem Konzert

Jürgen Burmeister hat seit 2001 den Taktstock geführt und den Klang des Ettenheims Orchesters geprägt. Nun wurde er von der Kapelle emotional verabschiedet.
„Keine Emotionen, nur Fakten“ – so kündigten zu Beginn das Moderatorenduo Anna Dees und Fabian Blank das Programm an. Dann starteten die 65 Musiker unter der Leitung von Jürgen Burmeister sogleich fulminant mit dem Radetzkymarsch, einer Komposition von Johann Strauss, vielen vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bekannt. Das Publikum in der voll besetzten Stadthalle ließ sich auch gleich zum Mitklatschen bei diesem Marsch-Klassiker verführen.