Eine Ära endet: Die beste Ersatzbank seines Lebens

Beim Fußball für den BSV saß er nur rum – beim Tischtennis für die TG Schwenningen wurde er Legende. 44 Jahre führte Manfred Hirsch die Abteilung. Sein Geheimnis? „Ein starkes Team!"
Eigentlich begann seine Tischtenniskarriere beim Fußball, genauer: auf der Ersatzbank des BSV Schwenningen. Manfred Hirsch erinnert sich noch genau an die Umstände. „Ich hatte einen guten Freund, mit dem spielte ich Fußball – dann wurde der BSV Schwenningen gegründet und wir zwei saßen ab da immer nur auf der Ersatzbank.“ Der BSV Schwenningen ist also schuld daran. Die Buben waren etwa 15 Jahre alt, als Manfred Hirschs Kumpel ihn ansteckte: „Du, ich war beim Tischtennis, da ist es immer ganz toll.“ Er zögerte nicht lange, „dann bin ich mit ihm mitgegangen – das war der Anfang vom Tischtennis und das Ende vom Fußball“, erzählt er heute lachend.