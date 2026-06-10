Eine Ära endet: Die beste Ersatzbank seines Lebens

Beim Fußball für den BSV saß er nur rum – beim Tischtennis für die TG Schwenningen wurde er Legende. 44 Jahre führte Manfred Hirsch die Abteilung. Sein Geheimnis? „Ein starkes Team!"

Eigentlich begann seine Tischtenniskarriere beim Fußball, genauer: auf der Ersatzbank des BSV Schwenningen. Manfred Hirsch erinnert sich noch genau an die Umstände. „Ich hatte einen guten Freund, mit dem spielte ich Fußball – dann wurde der BSV Schwenningen gegründet und wir zwei saßen ab da immer nur auf der Ersatzbank.“ Der BSV Schwenningen ist also schuld daran. Die Buben waren etwa 15 Jahre alt, als Manfred Hirschs Kumpel ihn ansteckte: „Du, ich war beim Tischtennis, da ist es immer ganz toll.“ Er zögerte nicht lange, „dann bin ich mit ihm mitgegangen – das war der Anfang vom Tischtennis und das Ende vom Fußball“, erzählt er heute lachend.

Dass er die Tischtennisabteilung einmal leiten würde und das sogar 44 Jahre lang, war damals freilich noch Zukunftsmusik. Als 22-Jähriger übernahm er schließlich Verantwortung. Und im „Schnapszahlmodus“ gibt er sie nun auch wieder ab: Bei der Versammlung der Tischtennisspieler am 12. Juni möchte der heute 66-Jährige sein Amt in jüngere Hände legen.

Möglicher Nachfolger

Mit Christian Elsner steht ein, wie Hirsch findet, „idealer Nachfolger“ schon in den Startlöchern für die Abteilungsleitung bei der TG Schwenningen – 34 Jahre jung, aber schon 20 Jahre lang an der grünen Platte und bei den engagierten Helfern zu finden, „eine Person, auf die man sich verlassen kann“.

Als Manfred Hirsch ins Archiv eintaucht, findet er per Zufall diese alte Aufnahme – sein jüngeres Ich in Action an der Tischtennisplatte. Das Bild entstand 1989, als er den zweiten Platz bei den Vereinsmeisterschaften belegt hat.(Archivfoto) Foto: TGS-Archiv

Das Feld ist gut bestellt. Wird Tischtennis andernorts auch oft als Randsportart bezeichnet, zeigt die TG Schwenningen doch eindrucksvoll, dass es anders geht: Zum ersten Mal sprengten die Tischtennisspieler mit ihrer Mitgliederzahl in diesem Jahr sogar die 100er-Marke. Von 1600 TG-Mitgliedern entfallen immerhin 100 aufs Tischtennis. Vor allem die Jugend verzeichnet großen Zulauf. Und auch der Zusammenhalt stimmt, erzählt Hirsch, der noch immer Feuer und Flamme für „seinen“ Sport ist.

Was ihn dazu bewog

Er strahlt, als er am runden Tisch in seinem Zuhause in der Pestalozzistraße von seinem Verein erzählt. Die TTBW-Ehrennadel in Gold mit Kranz und der Sportehrenbrief der Stadt Villingen-Schwenningen sprechen Bände. Und auch die Tatsache, dass der 66-Jährige noch immer in der vierten Herrenmannschaft in der Kreisklasse für die Schwenninger zum roten Schläger und dem kleinen weißen Ball greift oder als Ersatz in der dritten Mannschaft in der Bezirksklasse einspringt.

„Mir fehlt einfach ein wenig der Mumm zu neuen Sachen“, sagt er, fast entschuldigend lächelnd über seinen bevorstehenden Rückzug aus dem Amt. Und jene, die ihn kennen und seit Jahren begleiten, dürften dabei entschieden den Kopf schütteln. Nein, der Mumm fehlt dem Ur-Schwenninger sicherlich nicht. Stattdessen entsteht vielmehr der Eindruck: Da ist ein Abteilungsleiter, der mit ganz viel Weitblick und nicht aus der Not heraus ein wohl bestelltes Feld an die nächste Generation übergeben möchte.

Was ihm jetzt durch den Kopf geht? „O je, vieles!“, sagt er, lacht zunächst und blickt dann doch ein wenig nachdenklich drein.

So vieles erlebt

44 Jahre Schwenninger Tischtennisgeschichte lässt er gedanklich Revue passieren – dazu gehörten auch seine Tätigkeit als Hauptkassierer von 1986 bis 1995 oder seine Tätigkeit als stellvertretender Bezirksfachwart beim Bezirk Oberer Neckar von 1989 bis 2025. Er habe all das immer gerne getan. „Auch, weil ich immer ein starkes Team hinter mir hatte – ich konnte mich auf alle Abteilungsleiter verlassen.“ Aber nun vermisse er die Motivation, Neues zu bewegen. Und ja, der administrative Aufwand im Amt sei „schon enorm“ – schließlich meldet die TG Schwenningen für die Spielrunde 2026/2027 stolze 15 Mannschaften. Das ist der Moment im Gespräch, in dem spürbar wird, dass bei der angestrebten Amtsübergabe am Freitagabend auch eine große Last von ihm abfallen dürfte.

Trotz allen Wehmuts – „in vier Jahrzehnten habe ich doch viel Positives erlebt und organisiert“. Da wären etwa die Fußballturniere für Tischtennis-Mannschaften in den Neunzigern mit einem Teilnehmerfeld, das bis nach Berlin reichte, oder die württembergischen Einzelmeisterschaften der Senioren 2007 und 2017 sowie die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren 2023.

Und jetzt?

Ein Teamplayer ist der Rentner aber nicht nur im Ehrenamt: „Mein ganzer Stolz sind mittlerweile meine drei Enkel, die den jung gebliebenen Opa kräftig in Anspruch nehmen“, lässt er nämlich wissen – und wenn dann, abseits der grünen Platte, tatsächlich noch ein wenig Zeit übrig bleibt, schwingt er sich gerne auch aufs Fahrrad, in die Sauna oder auf Skiern den Berg hinunter. Den nötigen Biss und Schwung dafür nimmt er auch als Erfahrung aus seinem Ehrenamt bei der TG Schwenningen mit.