Demütig und dankbar hat die neue SPD-Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur die konstituierende Sitzung des Bundestags erlebt. Besonders ergreifend habe sie als eine Frau mit Einwanderungsgeschichte die Wahl von Aydan ­ Özoguz in das Amt der Vizepräsidentin des Bundestags empfunden.















Schwarzwald-Baar-Kreis/Berlin - Mit der Sitzung am Dienstag hat die Politikerin aus Bad Dürrheim nun offiziell ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete aufgenommen. Die SPD-Frau ist damit seit Christa Lörcher, die 2002 aus dem Bundestag ausgeschieden ist, die erste sozialdemokratische Abgeordnete des Schwarzwald-Baar-Kreises. Es sei ein spannender Moment, nach 20 Jahren wieder dabei zu sein. "Für mich ist es ein Geschenk, als Abgeordnete den Wahlkreis in Berlin vertreten zu können", stellte sie am Ende der Sitzung fest, zumal die Partei wohl der Regierung angehöre und vermutlich den Bundeskanzler stelle.

Drei Themen im Blick

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, denn es gibt für unsere Region in Berlin viel zu tun und in diesem neuen Bundestag wird die SPD die Politik für Deutschland maßgeblich prägen. Wir können also für unsere Heimat viel erreichen", kommentierte Derya Türk-Nachbaur ihre Vereidigung. Den ländlichen Raum stärken, Arbeitsplätze erhalten, die Transformation sozial gerecht gestalten sind drei der Themen, die für sie im Wahlkreis eine zentrale Rolle spielen.

Gleichzeitig übernahm sie für die Bundestagsfraktion die Betreuungsfunktion für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. "Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist mit den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen eng verbunden. Es ist für mich daher logisch, dass ich die Interessen unserer ganzen Region in Berlin vertrete. Darum sind nicht nur die Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis eingeladen, mit mir in Kontakt zu treten, sondern auch jeder aus dem Betreuungswahlkreis", so die SPD-Abgeordnete.

Empfang der neuen Bundestagspräsidentin

Sie sei voller Demut, in der Herzkammer der Demokratie zu sitzen und die Region zu repräsentieren, betonte sie nach dem Wahlmarathon. Sie freue sich auch, an der Wahl von Bärbel Bas zur neuen Präsidentin beteiligt gewesen zu sein, die als dritte Frau in der Geschichte des Bundestags an die Spitze des Parlamentspräsidiums trat. Und dann stand ein langer Abend für die Bad Dürrheimerin und ihre Parteikollegen an: Es ging zum Empfang der neuen Bundestagspräsidentin im Paul-Löbe-Haus. "Es ist schön, jetzt gemeinsam feiern zu können", fieberte sie der Party nach ihrer ersten Sitzung als Abgeordnete entgegen.

Info: Wahlkreisbüro

Das Team in Berlin und im Wahlkreis steht: Der Politikwissenschaftler Ansgar Eichler aus Villingen-Schwenningen übernimmt die Büroleitung im Wahlkreisbüro von Derya Türk-Nachbaur. Die neue SPD-Bundestagsabgeordnete hat schon die ersten Termine im Schwarzwald-Baar-Kreis vereinbart. Zudem ist sie unter der E-Mail derya.tuerk-nachbaur@bundestag.de erreichbar.