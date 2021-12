7 Bürgermeister Jonathan Berggötz und die Fraktionsvorsitzenden appellieren eindringlich, nicht an den Corona-Spaziergängen teilzunehmen. Foto: Kienzler

Bürgermeister Jonathan Berggötz sowie die Fraktionsvorsitzenden Heinrich Glunz und Barbara Fink (beide CDU), Klaus Götz (Freie Wähler), Wolfgang Kaiser (LBU), Andrea Kanold (FDP) und Derya Türk-Nachbaur (SPD) rufen in einer gemeinsamen Erklärung zur Besonnenheit und zu überlegtem Handeln auf.















Bad Dürrheim - In den vergangenen Wochen waren die Gegner der Impfkampagne und der Corona-Maßnahmen auch in Bad Dürrheim aktiv. So beispielsweise beim langen Einkaufsabend oder vergangenen Donnerstagabend. Der Bürgermeister formuliert mit den Fraktionssprechern eine eindringliche Bitte an diesen Personenkreis.

"Die Corona-Pandemie stellt uns alle seit bald zwei Jahren vor große Herausforderungen. Das Virus hat unsere Freiheiten stark eingeschränkt. Und wir erleben, dass die vierte Welle uns in nicht geahntem Ausmaß getroffen hat. Zudem warnen viele Experten nun vor einer noch kritischeren fünften Welle durch die Omikron-Variante", beschreibt der Aufruf die aktuelle Situation. Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen seien am Rande der Belastungsgrenze und alle seien gefordert und natürlich auch genervt, zeigt man Verständnis. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind gewaltig und nach wie vor sind viele Spätfolgen nicht abschätzbar."

Verständnis für Sorgen und Ängste

Die ganz unterschiedlichen Sorgen und Ängste vieler Bürgerinnen und Bürger bewegten, versichert man in dem Aufruf. "Darum setzen wir unsere Kräfte dafür ein, größeren Schaden von allen abzuwenden, und darum tragen wir die temporären Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus aus Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber mit." Die Runde zeigt sich dankbar, dass die allermeisten Menschen die Regelungen befolgen würden und sich mit den Gefährdeten solidarisch zeigen. "Mit größter Sorge und auch mit Unverständnis beobachten wir aber auch: Es gibt Menschen, die all die Maßnahmen aus der Corona-Verordnung bewusst torpedieren. Zwischenzeitig gibt es sogenannte Spaziergänge, bei denen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf Landes- und Bundesebene protestiert wird. Dabei wird die Freiheit propagiert, die Fürsorge für die Gefährdeten aber ausgeblendet und abgelehnt", bringt man es auf den Punkt.

Klarer Aufruf

Die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats und der Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim appellieren eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, von einer Teilnahme an diesen sogenannten "Spaziergängen" abzusehen. "Wir rufen Sie zu verantwortungsvollem Verhalten auf. Die massive Belastung des Gesundheitssystems darf uns nicht gleichgültig sein. Eine Teilnahme an Zusammenkünften, bei denen teilweise weder Abstand gehalten, noch Masken getragen werden, trägt unmittelbar dazu bei, dass die Infektionszahlen weiter steigen und das Gesundheitssystem weiter belastet wird. Wir haben Verständnis dafür, dass die erneuten Einschränkungen nach 21 Monaten der Pandemie eine große Belastung darstellen. Dennoch ist es gerade in der aktuellen dramatischen Lage der Pandemie wichtig, als Bürgerschaft zusammen zu stehen, um gemeinsam und solidarisch gegen die Pandemie zu kämpfen. Wir wollen und können es nicht weiter hinnehmen, dass bestimmte Personengruppen die Krise befeuern und für eine Spaltung in der Gesellschaft sorgen."

Impfen rettet Menschenleben

Seit Beginn der Pandemie sind allein im Schwarzwald-Baar-Kreis über 270 Menschen an dem Virus gestorben – in ganz Deutschland sind es über 100 000 Menschen. Man sei der Politik dankbar für die getroffenen Entscheidungen der vergangenen Monate auf Bundes- und Landesebene. Auch wenn nicht immer alles nachvollziehbar war, sei klar, dass Impfen und die Einhaltung der Regelungen der Corona-Verordnung deutschlandweit bereits hunderttausende Menschenleben gerettet haben. "Lassen Sie uns gemeinsam und in einem respektvollen Miteinander alles dafür tun, damit wir unsere Freiheiten zurückbekommen."