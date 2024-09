1 Der deutsche Pass ist begehrter denn je. Um ihn zu bekommen, braucht es aber derzeit einen langen Atem. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Wer im Kreis Rottweil deutscher Staatsbürger werden will, auf den wartet eine Geduldsprobe. Wie lange es dauert, bis ein Antrag abschließend bearbeitet ist, und woran das liegt, erfahren wir auf Nachfrage beim Landratsamt Rottweil.









Immer mehr Menschen streben die deutsche Staatsbürgerschaft an. So viele, dass die Ämter kaum mehr nachkommen. Das ist auch im Kreis Rottweil so. Die Zahl der offenen Anträge steigt.