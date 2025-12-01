Einbrüche in Schopfheim: Einbrecher in Schopfheim unterwegs
Die Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz. (Symbolbild) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Die Polizei in Schopfheim bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Einen Einbruch und einen versuchten Einbruch in Schopfheim hat die Polizei gemeldet. Am Freitag haben sich unbekannte Täter zwischen 17 und 21 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt in ein Einfamilienhaus am Finkenweg verschafft. Mehrere Räume wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Am Samstag gegen 23 Uhr stellte ein Bewohner eines Reihenhauses an der Schwarzwaldstraße Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Nach Sachlage gelangten die unbekannten Täter nicht in das Reihenhaus. Vielleicht wurde diese bei der Tatausführung gestört. Der Einbruchsversuch könnte schon einige Tage zurück liegen.

 

Die Kriminalpolizei ermittelt

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/17 60 rund um die Uhr erreichbar.

Die Polizei gibt Tipps

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621/150 06 40 oder per E-Mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

 